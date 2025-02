Østjysk havn får endnu et køle- og frysehus

Torsdag 6. februar 2025 kl: 10:11

Af: Redaktionen Eimskip's nye køle- og frysehus, der skal være med til at styrke forbindelserne mellem Danmark og Færøerne, Island og Grønland, bliver på 4.400 kvadratmeter med 2.200 kvadratmeter til frys og 2.200 kvadratmeter til køl.- Når den nye, moderne frostopbevaring står klar, vil vi kunne håndtere et bredere sortiment af fødevarer sikkert og effektivt. Med beliggenheden her på Danmarks største erhvervshavn kan vi sikre en stærk forsyningskæde mellem Nordatlanten, Danmark og resten af verden, sagde Thomas Breth Clausen, der er Managing Director hos Eimskip Denmark, da det første spadestik blev taget tirsdag i denne uge.Det nye køle- og frysehus skal ligge nær containerterminalen i et havnebassin, der er blevet fyldt op for at skabe de nødvendige kvadratmeter.Eimskip, der samsejler med Royal Arctic Line, har et stort behov for både at kunne importere og eksportere effektivt.- En af vores vigtigste opgaver er at skabe forbindelser til verden og sikre forsyningen. Derfor glæder det mig, at vores gode samarbejdspartnere hos Eimskip vælger at investere i vores havn, så vi sammen kan holde forsyningskæden stærk mellem Danmark, Nordatlanten og resten af verden,siger direktør for Aarhus Havn, Thomas Haber Borch.Den nye Eimskip-bygning vil have 17 sluser til containere samt seks sluser til lastbiler. Byggeriet forventes færdig i foråret 2026.Når byggeriet er færdigt, og den nye bygning står klar, forventer Eimskip Denmark, at der vil følge nye arbejdspladser med.Den amerikanske Lineage-koncern har i dag køle- og frysehusfascilliteter på Aarhus Havn - og i en række andre byer i Danmark.