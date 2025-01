Fire halmballer for meget på ladet kostede 1.050 euro

TYSKLAND:

Fredag 31. januar 2025 kl: 12:13

Fire formeget kostede 1.050 euro

Veksellad manglede lastsikring



Af: Redaktionen I byen Haiger stoppede en politipatrulje en trætransport fra Hochsauerlandkreis. Vogntoget, der havde en tilladt totalvægt på 40 ton, kom på en brovægt, der viste en totalvægt på 46,5 ton. Politiet nedlagde forbud mod videre kørsel indtil, der var læsset så meget af lasten, at totalvægten kom ned på det tilladte. Både transportfirmaet og chaufføren står til en bødestraf - og chaufføren kan forvente et strafpoint.Ved en kontrol i Eschenburg stoppede en politipatrulje et vogntog med halmballer, hvor chaufføren havde forlænget påhængsvognens laststøtter for at kunne transportere mere last, men ved kontrollen i Eschenburg kunne han ikke fremvise en nødvendig dispensation. Transporten blev derfor midlertidigt stoppet og kunne først fortsætte efter delvis aflæsning. Bøden for at have kørt med for mange halmballer lød på 1.050 euro.I Wetzlar stoppede en paptrule en lastbil med påhængsvogn med veksellad. Ved kontrollen blev det konstateret, at der ikke var nogen lastsikring. Yderligere undersøgelser afslørede, at chaufføren heller ikke havde et gyldigt kørekort.Den græske førerlicens, han fremviste, var blevet udstedt på grundlag af en russisk førerlicens. Da det oprindelige kørekort var fra et tredjeland (Rusland), skulle chaufføren have ombyttet det græske kørekort til et tysk inden for 185 dage efter sin ankomst til Tyskland. Da det ikke var sket, var førerlicensen nu ugyldig.Politiet forbød chaufføren at fortsætte kørslen. Ifølge de foreløbige efterforskninger havde han foretaget mindst 13 transporter uden gyldigt kørekort. Han står nu over for en retssag for kørsel uden førerret.