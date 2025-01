Over 6,3 millioner rejste med letbanen i 2024

AARHUS:

Mandag 27. januar 2025 kl: 10:57

Flere afgange og byudvikling spiller ind



År Antal 2024 6.351.212 2023 5.762.093 2022 5.474.521 2021 3.978.596

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er virkelig gode nyheder, og vi er naturligvis begejstrede, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.- Vi havde forventet at se en stigning i passagertallet, og efter første halvår af 2024 forventede vi også, at vi ville nå over de 6 millioner. Men at se, at samtlige kvartaler vækster, er virkelig positivt. Det understøtter de driftsudvidelser, som blev indført i køreplanen i sommer, med en forventning om et stigende passagertal, siger han videre.Hos Aarhus Letbane peger man på, at passagertallet er steget, fordi letbanen er blevet en mere og mere tydelige del af hverdagens transportmuligheder. Der til kommer, at både flere afgange og byudvikling spiller en stor rolle.I 2024 blev der eksempelvis indsat flere afgange på både L1 og L2 i forbindelse med en ny køreplan med otte ekstra daglige afgange mellem Ryomgård og Grenaa og to ekstra afgange mellem Odder og Aarhus. Det har betydet, at passagerne kan køre til begge endestationer hver halve time frem til kl. 20.00 på hverdage.Tallene fra 2024 viser også, at væksten er størst på de stop, hvor nye bydele skylder op. På Torsøvej i Risskov i det nordlige Aarhus ses en stigning på 17,2 procent, og i Lisbjerg har begge stop oplevet en markant fremgang. Lisbjerg Bygade har en stigning på 18,9 procent og Lisbjergskolen en stigning på 39 procent.- Flere afgange og byudvikling har stor indflydelse på Letbanens vækst. Med de nye køreplaner for 2024, der tilføjer ekstra afgange på både L1 og L2, er det tydeligt, at øget frekvens og en by i udvikling skaber grundlaget for passagerfremgang, siger Michael Borre og fortsætter:- Vi er allerede sammen med Midttrafik i gang med at se på mulighederne for endnu flere afgange i forbindelse med den nye køreplan, der kommer til sommer.Over 80 procent af Letbanens passagerer rejser i hverdagen mandag til fredag på den 110 kilometer lange strækning. Godt 54 procent af passagererne rejser med L2 mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby, og godt 30 procent rejser på L1 mellem Grenaa og Aarhus H. Knap 15 procent af passagererne rejser med L2 mellem Odder og Aarhus H.