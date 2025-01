Fond er klar med initiativpris og spørger, hvem der skal have den

Torsdag 23. januar 2025 kl: 13:36

Om FDE Fonden:

Af: Redaktionen Fonden er klar til at modtage indstillinger til ”FDE Fondens Initiativpris 2025”, der kan gives til virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner eller enkeltpersoner, der har taget/vist ét særligt initiativ, der kan være med til at understøtte og videreudvikle dansk godstransport og logistik og styrke erhvervets konkurrenceevne.- Vi ønsker med prisen at fremhæve og hædre gode og fremadrettede initiativer, der kan inspirere branchens virksomheder. Vi ser frem til at modtage rigtig mange gode indstillinger og forslag til, hvem der fortjener at få ”FDE Fondens Initiativpris 2025, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.I 2024 blev prisen delt mellem to initiativer, som begge støttede rekruttering af arbejdskraft med hovedvægt på unge mennesker og ikke mindst nogle af de grupper, der er skoletrætte og har lidt svært ved at komme i gang med uddannelse eller job. Prisen blev delt mellem Brdr. Færch Distribution ApS og projektet ”Unge på toppen”.FDE Fondens Initiativpris gik i 2023 til Fogtmann Logistik A/S i Vejle. I forbindelse med overrækkelsen den gang blev det blandt andet fremhævet, at Fogmann Logistik A/S igennem flere år havde haft et særligt fokus på den grønne omstilling, og vist sig frem som en af de mest innovative virksomheder i branchen. Det blev også fremhævet, at virksomheden tænkte som iværksættere med store ambitioner.FDE Fondens Initiativpris består af et legat på 50.000 kroner, et diplom og en statuette.Forslag til prismodtagere kan indsendes frem til 15. februar via fondens web-side fdefonden.dk.Fonden kan også selv udpege årets prismodtager.FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har relation til og/eller er til gavn for godstransport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling til rent sociale formål relateret til godstransport- og logistikbranchen. Fonden har to årlige ansøgningsrunder - i marts og i september. Derudover uddeler fonden årligt ”Initiativprisen” i logistik- og transportbranchen.









FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af vejtransportorganisationen ITD.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.