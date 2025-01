Svensk rederi har overtaget danskbygget skib på Middelhavnsrute

Onsdag 22. januar 2025 kl: 13:41

Om »Stena Shipper«:

Længde: 193 meter

Dybgang: 7 meter

Bredde: 26 meter

Kapacitet: 3.663 lanemeter fordelt på fire dæk

Højeste hastighed: 21 knob

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Samtidig overtager Stena RoRo en kontrakt med tunisiske rederi, Cotunav, om sejladsen over Middelhavet mellem havnebyerne Rades i Tunesien og Marseille i Sydfrankrig.Sælger af skibet, der blev bygget på Odense Stålskibsværft i 2012 er CIN (Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A), som er et selskab i Moby Lines S.p.A koncernen.- Det her køb er et led i yderligere at ekspandere vores flåde, udvide udbuddet og positionere os på markedet, siger Per Westling, der er administrerende direktør i Stena RoRo.- »Stena Shipper« er det sidste skib i en lang serie af søsterskibe bygget på det danske værft. Skibet har en stor lastekapacitet, som i kombination med lavt brændstofforbrug giver gode miljøegenskaber, siger han videre.