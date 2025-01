Ny kampagne skal hjælpe togpersonale med konflikthåndtering

Fredag 17. januar 2025 kl: 12:52

Kampagnen består af:



Musikvideoen "Gå fornuftigt ind", der på humoristisk vis skaber en øget opmærksomhed om emnet og kan være med til at fremme en dialog om konflikthåndtering blandt togpersonalet

Fem instruktionsvideoer, der understøtter et systematisk arbejdsmiljøarbejde. En konfliktforsker og erfarne togrevisorer giver råd til konflikthåndtering samt til at bearbejde svære oplevelser og støtte kolleger

Af: Redaktionen Som togfører, togrevisor eller metrosteward kan man stå i situationer, hvor passagerer kan være fustrerede og situationen udvikle sig. Konflikter kan ikke altid undgås, men de kan håndteres på måder, der mindsker risikoen for, at de udvikler sig. Og det er det, kampagnen handler om.Situationerne i både musikvideoen og de fem konfliktråd er baseret på interview og en workshop med repræsentanter fra en række jernbanevirksomheder for at sikre genkendelighed for personalet på tværs af virksomheder og geografi.Filmene kan bruges til at skabe dialog om, hvordan man bedst håndterer vanskelige situationer med passagerer og bearbejder konkrete hændelser. Filmene er velegnede til at integrere i arbejdsmiljømateriale og til intern kommunikation.Interesserede se mere





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.