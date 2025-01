Havneorganisation får nyt bestyrelsesmedlem

Fredag 17. januar 2025 kl: 10:13

Lars Nordahl, administrerende direktør i Rønne Havn(Foto: Kristoffer Linus, Rønne Havn)

Lidt om Rønne Havn A/S, hvor Lars Nordahl er administrerende direktør:

Rønne Havn spiller en central rolle i den grønne omstilling i Østersøen og fungerer som en del af infrastrukturen mellem Bornholm, resten af Danmark og udlandet

De seneste år har havnen i Rønne konsolideret sin position som Bornholms centrale forsyningshavn Havnen fungerer også som udskibningshavn for vindmøller og er et knudepunkt for krydstogtturismen i Østersøen

Af: Redaktionen - Rønne Havn er en nøgleaktør inden for den danske havnesektor og et forbillede, når det gælder grøn omstilling og udvikling af havnesektoren i Østersøen. Gennem sit arbejde som CEO for Rønne Havn har Lars formået at gøre havnen til en vital del af Bornholms økonomi og infrastruktur, siger siger Tine Kirk og fortsætter:- Dermed er havnen ikke kun blevet en vigtig faktor for forsyningssikkerheden på Bornholm, men også en vækstmotor for øens mange virksomheder. Vi er meget glade for at byde Lars Nordahl velkommen i bestyrelsen for Danske Havne, og vi ser frem til at drage nytte af hans erfaring og visioner i arbejdet med at udvikle og styrke de danske erhvervshavne.Danske Havne er brancheorganisationen for danske erhvervshavne. Organisationen arbejder for at fremhæve havnenes betydning for grøn omstilling, lokal udvikling og økonomisk vækst.