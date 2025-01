Houthiernes angreb på civile skibe i Det Røde Hav skal stoppe

FN'S SIKKERHEDSRÅD:

Torsdag 16. januar 2025 kl: 14:38

Af: Redaktionen - Det er utroligt vigtigt, at det internationale samfund står sammen om at få stoppet houthiernes uacceptable angreb på fredelige handelsskibe. Og det er glædeligt og helt på sin plads, at Danmark som stor søfartsnation også i FN’s Sikkerhedsråd arbejder for at stoppe angrebene og sikre retten til fri sejlads, som er helt essentiel for ver­dens­han­de­len, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.I forbindelse med resolutionen i FN's sikkerhedsråd, der fordømmer houthiernes angreb såvel som den fortsatte til­ba­ge­hol­del­se af skibet »Galaxy Leader« og dets 25 be­sæt­nings­med­lem­mer, kalder Anne H. Steffensen det for glædeligt og helt på sin plads, at Danmark som stor søfartsnation også i FN’s Sikkerhedsråd arbejder for at stoppe angrebene og sikre retten til fri sejlads, som er helt essentiel for verdenshandelen. Det er ligeledes glædeligt, at FN’s Sikkerhedsråd med resolutionen fremhæver behovet for, at de 25 be­sæt­nings­med­lem­mer, der siden kapringen af »Galaxy Leader« i november 2023 har været holdt som gidsler i Yemen, bliver frigivet.Den danske FN-ambassadør Christina Markus Lassen sagde i sit indlæg under behandlingen af resolutionen blandt andet, at Danmark fordømmer houthiernes fortsatte angreb på internationale han­dels­far­tø­jer i Det Røde Hav såvel som den fortsatte uberettigede til­ba­ge­hol­del­se af skibet »Galaxy Leader« og dets 25 be­sæt­nings­med­lem­mer.Kravet lyder, at besætning og skib bliver frigivet med det samme. Derudover pegede han på, at ethvert forsøgt på at forstyrre retten til fri sejlads, som international handel og udvikling hviler på, er uacceptabelt og kan være en overtrædelse af international ret.Interesserede kan læse FN’s Sikkerhedsråds resolution(engelsk):Interesserede kan læse Christina Markus Lassen bemærkninger