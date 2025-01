Togoperatører er i dialog om forbindelse mellem Norge og Danmark via Sverige

Torsdag 16. januar 2025 kl: 10:48

Af: Redaktionen - Vi nærmer os nu en konkret løsning og glæder os til at kunne dele flere detaljer i løbet af foråret, siger Erik Røhne, der er koncerndirektør for Vy Tog.Han oplyser videre, at Vy også er interesseret i at undersøge mulighederne for et nattog direkte fra Oslo til København og deltager i den formelle dialog, som Jernbanedirektoratet har med de jernbaneselskaber, der har udtrykt interesse.Når Fehmarn Bælt-forbindelsen åbner, vil Vy desuden vurdere flere muligheder i Europa.