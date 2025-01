Transportfirma i Aabenraa er gået konkurs

Onsdag 15. januar 2025 kl: 10:12

Af: Redaktionen Ifølge Statstidende er advokat Frederik Gjerulff, der har adresse på Teaterstien i Haderslev, udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 10. januar.Dantrucks ApS med CVR-nummer, der i det senest afsluttede regnskabsår opgjort 31. december 2023 i gennemsnit havde 9 ansatte, var ejet af Mehmed Halilov Shlyangov.