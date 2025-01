Brand på færøsk skib koster et besætningsmedlem livet

Fredag 3. januar 2025 kl: 12:08

Af: Redaktionen

Nordjyllands Politi oplyser, at et af de tre besætningsmedlemmer har mistet livet, mens et andet besætningsmedlem er i kritisk tilstand. Det tredie besætningsmedlem, der befandt sig i maskinrummet har fået røgforgiftning, men hans tilstand er ifølge Nordjyllands Politi stabil.









Branden i maskinrummet på skibet blev slukket inden, den nåede at sprede sig til andre dele af skibet. Nordjyllands Politi oplyser videre, at årsagen til branden endnu ikke er klarlagt. Der skal udføres brandtekniske undersøgelser af skibet, der er bygget i 1999, mens Arbejdstilsynet skal undersøge omstændigederne ved ulykken.





