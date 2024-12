Nye køreplaner kører ud på søndag

Flere siddepladser mellem Holbæk og København

Flere og tidligere tog til udlandet



Af: Redaktionen I 2025 og 2026 udfører Banedanmark sporfornyelse og etablerer eldrift på Aarhus H. Det betyder ændringer i trafikken.- Vi har tilpasset køreplanen for InterCity- og InterCityLyn-togene, så den er afstemt med Banedanmarks arbejder, siger Tony Bispeskov.Hvor der indtil nu har været togskift på hvert andet InterCity-tog i Fredericia, kommer der nu til at være togskift på stort set alle DSB's InterCity-tog. Skiftet får ingen indflydelse på rejsetiden, da der i forvejen er indlagt et kort ophold i Fredericia. DSB's InterCityLyn-tog er fortsat gennemkørende i Fredericia. Desuden kommer der i perioder til at køre færre regionaltog og i kortere perioder togbusser.I Nordvestsjælland begynder Banedanmark og DSB fra søndag 15. december at køre elektrisk på strækningen mellem Holbæk og Roskilde.- Det giver os nogle nye muligheder, som vi ikke har haft hidtil. Vi indsætter el-lokomotiver med dobbeltdækkervogne og flere siddepladser på de strækninger, hvor efterspørgslen er størst - eksempelvis mellem Holbæk, Roskilde og København, siger Tony Bispeskov.I morgenmyldretiden mellem klokken 7 og 8 planlægger DSB med 39 procent flere siddepladser mellem Holbæk, Roskilde og København.Om eftermiddagen mellem klokken 15 og 17, hvor myldretiden er spredt ud på flere timer, planlægger DSB med 10-15 procent flere siddepladser mellem København, Roskilde og Holbæk.DSB har også tilrettelagt en ny køreplan for EuroCity-togene med flere daglige afgange og nye afgangstider. Blandt andet introducerer DSB en ny tidlig afgang fra København klokken 6.22 og med ankomst i Hamborg klokken 10.59.- Med den nye tidlige morgenafgang opnår kunderne endnu flere forbindelser i Hamborg med mulighed for at rejse længere ud i Europa og nå frem inden for samme døgn, siger Tony Bispeskov.DSB indsætter også en ekstra afgang dagligt i perioderne forud for og efter højsæsonen. Fra 11. april til den 22. maj og igen fra 1. september til 2. november, hvor der kører seks tog dagligt i hver retning.- Vi forlænger højsæsonen, så den starter tidligere og slutter senere og udbyder ekstra 450 siddepladser i hver retning. Det er små 50.000 flere siddepladser om året, siger Tony Bispeskov.Tony Bispeskov peger på, at Rejseplanen er opdateret med ændringerne.