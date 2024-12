AMU-center i Esbjerg er gået konkurs

Mandag 9. december 2024 kl: 10:22

Underskud og skærpet tilsyn



Af: Redaktionen AMU-Vest har i flere år været udfordret økonomisk med årlige underskud og gældsætning samt et faldende antal elever og kursister. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har siden 2017 forsøgt at understøtte institutionen med blandt andet tilsyn og likviditetslån ad flere omgange. På trods af det har institutionen ikke udsigt til at opnå en bæredygtig drift.- Min absolutte førsteprioritet er, at elever og kursister i Esbjerg og omegn kan begynde på og færdiggøre deres uddannelse som planlagt. Og at de får så få dage som muligt uden undervisning. Det er fuldstændig afgørende for regeringen, at vi kan tilbyde uddannelser af høj kvalitet i hele landet. Jeg vil gerne garantere, at der fortsat bliver mulighed for at tage de erhvervsuddannelser og kurser, som AMU-Vest hidtil har udbudt, i den del af landet, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).AMU-Vest er godkendt til at udbyde en række erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser inden for blandt andet vejgodstransport, anlægsarbejde samt havn og terminal.







AMU-Vest har været under skærpet økonomisk tilsyn siden 2017. Institutionen har igennem flere år haft årlige underskud som følge af et faldende antal elever og kursister og høje omkostninger til eksempelvis bygninger. I 2021 udtrykte AMU-Vests revisor bekymring for institutionens økonomiske situation, og institutionen satte gang i en mere fokuseret tilpasning og genopretning af økonomien. AMU-Vests revisor har også i 2022 og 2023 udtrykt bekymring for institutionens økonomiske situation. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har løbende været i dialog med AMU-Vest og understøttet tilpasningen.





Generelt er AMU-området løbende blevet prioriteret de seneste år. I 2020 og 2021 blev alle AMU-udbydere som følge af corona-hjælpepakkerne kompenseret for deres aktivitetsfald. Med trepartsaftalen mellem SVM-Regeringen og arbejdsmarkedets parter fra 2023 blev der blandt andet afsat 119 millioner kroner årligt til varigt at videreføre takstforhøjelser samt en kvalitetspulje til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, som AMU-Vest har modtaget en del af.





AMU-Vest er derudover løbende blevet understøttet i form af statslige likviditetslån samt tildelt afdragsfrihed i dele af perioden. I perioden 2017-2022 bevilgede Børne- og Undervisningsministeriet institutionen likviditetslån for i alt 20,4 millioner kroner.





På trods af flere års forsøg på økonomisk genopretning har institutionen dog ikke udsigt at kunne opnå en bæredygtig drift.





Om AMU-Vest:

AMU-Vest var en selvejende institution, der modtog taxametertilskud for antallet af kursister/elever, som institutionen underviste

Institutionen blev ledet af en uafhængig bestyrelse, der over for Børne- og Undervisningsministeriet var ansvarlig for institutionens drift. Bestyrelsen var blandt andet ansvarlig for at forvalte institutionens midler, der overvejende bestod af statstilskud, så de var til størst mulig gavn for institutionens formål

AMU-Vest havde i 2023 149 årselever på AMU og 28 årselever på erhvervsuddannelser. Institutionen havde i 2023 ca. 50 årsværk ansat

AMU-Vests portefølje af udbud bestod af arbejdsmarkedsuddannelser betegnet som fælles kompetencebeskrivelser (FKB) og erhvervsuddannelser relateret hertil. For tre af institutionens FKB-uddannelser gjaldt det, at AMU-Vest var eneudbyder eller afholdthovedparten af aktiviteten i landet

