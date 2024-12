Vognmand i Randers tager godstet på sengen

Onsdag 4. december 2024 kl: 11:49

Opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Aftagelig svanehals

11 par 6 tons surringsringe i kantramme

Forbredningsbeslag til planker - forbredning op til 230 mm på hver side

4 stk. forbredningsskilte

Sengelængde 6.350 mm + 5.900 mm

Grav til baggerarm

Løse midtbunde

Bagende med rampeholder

Passer til 40 fods container

To 12 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hydraulisk styring

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Om den nye to-akslede sengetrailer:Den nye sengetrailer, der har en tilladt totalvægt på 35.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand Michael D. Johansson etablerede sit vognmandsfirma i Randers i 2006. Han har i dag 9 ansatte chauffører, der sammen med vognmanden selv råder over 11 lastbiler og 24 trailere. To af lastbilerne kører pulvertransport. Ud over pulvertransport beskæftiger vognmandsvirksomheden sig også med transport af gylle, slam, sand, grus, korn, foderstoffer, maskiner og halm. Vognmandsvirksomheden udlejer også buffertanke, har salg af jordbrugskalk, sand, sten og grus, samt formidling af gylle.