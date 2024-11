TYSK LASTBILPRODUCENT:

Onsdag 27. november 2024 kl: 15:53

I forbindelse med tilsagnet om støtten på de 226 millioner euro peger Daimler Trucks på, at elektriske lastbiler, der har brint som energilager er særligt egnede til fleksible og krævende opgaver i tung transport, mens elektriske køretøjer, der har batterier som energilager, er ideelle til distributionskørsel med planlagte ruter. Hos Daimler Truck er man overbevist om, at en hurtig omstilling til CO2-neutral transport kræver begge teknologier.Daimler Truck har forpligtet sig til Paris-aftalen og planlægger kun at tilbyde CO2-neutrale køretøjer i Europa, USA og Japan fra 2039.Interesserede kan læse mere om IPCEIInteresserede kan finde mere om godkendte IPCEI-projekter