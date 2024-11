Færdselsstyrelsen har taget nye systemer til kontrol af køre- og hviletid i brug

Onsdag 27. november 2024 kl: 13:06

Af: Redaktionen Begge systemer er i brug, hvilket betyder, at en vognmænd eller hans repræsentant, der indkaldes til kontrol af køre og hviletidsreglerne, fremover skal bruge Færdselsstyrelsens nye Virksomhedsportal til at indsende data og dokumentation for den periode, som kontrollen handler om.Indkaldes ens virksomhed bliver indkaldt til kontrol, modtager man information om upload af materiale og link til brug af virksomhedsportalen i indkaldelsesbrevet.



Man skal logge på Virksomhedsportalen med MitID erhverv for at kunne indsende data.











Hvis man har køretøjer i ens flåde, der er udstyret med en analog takograf, skal man forsat udfylde og indsende diagramarkene til styrelsen med post.





Hvis man logger på som tredie-part, skal man bruge sin egen virksomheds MitID og angive, hvilken virksomhed, man uploader for.





Færdselsstyrelsen har udviklet systemerne af flere årsager:

De nye intelligente takografer, der har medført et behov for udvikling af et nyt system

Udvidelse af kontrolperioden til to måneder

Fra sommeren 2026 skal Færdselsstyrelsen også kontrollere køre-og hviletid for varebiler, der udfører international godskørsel

Ønske om at forenkle sagsbehandlingen

Færdselsstyrelsen oplyser, at Tempus også kommer til at understøtte kontrollen af arbejdstid.





Interesserede kan læse mere om kontrollen af køre- og hviletidsreglerne her:









