Ustabilitet i Mellemøsten kan påvirke dansk forsyningssikkerhed

ANALYSE:

Tirsdag 26. november 2024 kl: 21:30

Af: Redaktionen Analysen ser på Danmarks afhængigheder af import fra lande i området samt situationens indvirkning på fragtruter og logistiske knudepunkter. Analysen peger på produktkategorier, som danske myndigheder og virksomheder bør være særligt opmærksomme på, da de kan være afhængige af import enten indirekte eller direkte.Længere transporttider og højere fragtomkostninger er stadig en faktor, som både myndigheder og virksomheder må forholde sig til, da det kan påvirke forsyningen af varer.- Vi lever i en tid, hvor globale kriser hurtigt kan påvirke vores adgang til kritiske varer. Ustabiliteten i Mellemøsten er et eksempel på dette, og vores analyse giver myndigheder indsigt i, hvilke udfordringer der kan opstå, så de kan tage de nødvendige skridt i tide, hvis der bliver behov for det. Styrelsen for Forsyningssikkerhed følger udviklingen og står klar med rådgivning, så myndigheder kan være forberedte på fremtidige udfordringer, siger fungerende direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, Henrik F. Brodersen.Styrelsen for Forsyningssikkerhed anbefaler danske myndigheder at være opmærksomme på deres forsyningskæder fra regionen. Det anbefales blandt andet at være opmærksom på kemikalierne phenol og brom, som eksempelvis indgår i produktion af lægemidler og pesticider, og hvor Israel står for store andele af den globale nettoeksport.Derudover har Israel betydelige globale nettoeksportandele inden for en række produktkategorier, der blandt andet anvendes i halvledere, gødningsstoffer og hospitalssektoren.Styrelsen for Forsyningssikkerhed anbefaler, at myndigheder løbende orienterer sig i globale og lokale forhold, der kan påvirke forsyningen af produkter. Styrelsen opfordrer således til, at myndighederne løbende vurderer deres afhængigheder af kritiske varer og undersøger muligheder for andre forsyningskilder.Samtidig er det vigtigt fortsat at være opmærksom på forhold i regionen, der kan påvirke adgangen til centrale handelsveje, og som kan føre til transportforsinkelser og prisstigninger.





Fakta fra analysen:

Ustabiliteten i Mellemøsten har endnu ikke haft alvorlige konsekvenser for dansk forsyningssikkerhed, men udgør fortsat en risiko for længere transporttider og stigende fragtpriser globalt

Generelt set har Danmark begrænset direkte import fra regionen. For enkelte produktkategorier, som elektrokardiografer og hydroxid og peroxid af magnesium, er importen fra Israel på over 40 procent af Danmarks samlede import

Dansk forsyning kan også blive påvirket indirekte, idet Israel og Saudi-Arabien har betydelig global nettoeksport inden for flere produktkategorier. Det gælder blandt andet kemikalierne phenol og brom, som eksempelvis indgår i produktion af lægemidler og pesticider. Det vil derfor være sværere at diversificere import af disse produkter





Interesserede kan læse analysen

