VEJDIREKTORATET EFTER RAPPORT OM DØDSULYKKER:

Tirsdag 26. november 2024 kl: 12:54

Af: Redaktionen

- Danmark er et af de sikreste lande i verden - også i forhold til trafikken. Det skal vi holde fast i, og derfor er det også vigtigt hele tiden at arbejde med bilisternes holdninger, så fokus er på vejen. Derudover skal vi have ekstra opmærksomhed på spirituskørsel, for det er ikke acceptabelt, at det stadig fylder så meget i dødsulykkerne, siger transportminister Thomas Danielsen.









Det fremgår af rapporten, at der omkommer 2,6 mennesker pr. 100.000 indbyggere som følge af trafikulykker i Danmark.

Gennemsnittet i EU er på 4,7 døde pr. 100.000 indbyggere.









I rapporten fremgår det også, hvilke ulykkesfaktorer, der har sat deres præg på dødsulykkerne i 2023, altså hvad der har haft en betydning for, at ulykkerne skete.









Noget af det knytter sig til selve trafikanten, mens andre faktorer også knytter sig til vejene, til omgivelserne og til køretøjerne.









- Mange dødsulykker sker, fordi trafikanter kommer til at begå fejl trafikken. Og nu er det jo menneskeligt at fejle, så derfor har vi i Vejdirektoratet også fokus på at indrette vejene, så vi hjælper trafikanterne med at holde opmærksomheden - for eksempel med autoværn eller rumleriller i vejkanten, der kan advare uopmærksomme trafikanter om, at de er ved at forlade deres kørespor, siger siger Marianne Foldberg Steffensen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.









- Men det får os kun et stykke af vejen. Samtidig bliver vi alle hver især nødt til at blive mere opmærksomme i trafikken. Vi må for eksempel ikke forveksle bilen med dagligstuen derhjemme og tro, at vi også kan spise, drikke og lave alt muligt andet end at køre bil, når vi færdes ude i trafikken, fremhæver hun videre.









Udover uopmærksomhed og manglende orientering er det faktorer så som hastighed, chancebetonet kørsel og kørsel i påvirket tilstand, der især har været medvirkende til dødsulykker i 2023.









Trafikanter, der har været påvirket af eksempelvis spiritus, narkotika eller medicin, har været en ulykkesfaktor i hver fjerde dødsulykke sidste år, hvilket er på niveau med tidligere år.









Opfordring: Vær opmærksom på det, der kan distrahere

Uopmærksomhed og manglende orientering er dog stadig den mest hyppige ulykkesfaktor, og ifølge rapporten har de to faktorer ikke udgjort så stor en andel de seneste 10 år.









- Det vigtigste bør altid være at komme helt frem og sikkert hjem, siger administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt, i en kommentar til de nye tal.









- Det er bekymrende, at der stadig er mange, der kommer ud for alvorlige ulykker på grund af uopmærksomhed eller manglende orientering. Teknologi som mobiler eller smartwatches må ikke fylde så meget i vores liv, at de tager opmærksomhed fra trafikken, uanset om man er fodgænger, bilist eller cyklist. Samtidig skal man som bilist ikke stole blindt på moderne sikkerhedsudstyr - man har stadigvæk ansvaret for sin egen sikkerhed og andres sikkerhed, når man kører ud ad indkørslen. Selvom vi er nået et stykke vej i forhold til uopmærksomhed og brug af mobiler, er vi ikke i mål. Derfor vil vi stædigt have fokus på dette tema de kommende år, siger Jakob Bøving Arendt.









Marianne Foldberg Steffensen hæfter sig også ved, at moderne personbiler kan være spækket med udstyr, der kan hjælpe trafikanterne med kørslen, også hvis de bliver uopmærksomme. Men det kan for nogen være svært at overskue og navigere i alle funktionerne, og derfor risikerer det også at fjerne fokus for meget fra trafikken, siger hun.









Undersøgelser tyder på, at bilister desuden risikerer at blive uopmærksomme af de store, interaktive skærme, der findes i nye biler.









- Mobiltelefonen kan nemt gøres håndfri under kørslen i mange biler, men desværre er der også rigtig mange andre ting, der også kan stjæle vores opmærksomhed, og det gælder ikke mindst bilen selv. Der kan komme mange informationer fra bilens egne displays under kørslen, og bilisterne skal derfor sørge for at holde ind til siden, hvis de bliver forstyrret af dem, siger Marianne Foldberg Steffensen.









Fakta om dødsulykker i trafikken i 2023:

I 2023 mistede 162 trafikanter livet i 155 ulykker. Knap seks ud af 10 dødsulykker skete i landzone, mens de resterende skete i byzone

Størstedelen af dem, der mistede livet i trafikken i 2023, kørte i personbil. 64 befandt sig i en personbil, mens 62 var fodgængere eller cyklister

122 mænd og 40 kvinder mistede livet i trafikken i 2023. Det svarer til, at 3 ud af 4 af de dræbte var mænd. 45 af de dræbte mænd var cyklister eller fodgængere, mens 49 kørte i person- eller varebil. Blandt kvinderne var 17 cyklister eller fodgængere, og 21 kørte i person- eller varebil

47 personer i aldersgruppen 75+ år omkom i trafikken sidste år, og dermed udgjorde aldersgruppen den største del af de dræbte i 2023

De tre hyppigste hovedsituationer ved dødsulykker i 2023 var fodgængerulykker, frontalkollisoner og eneulykker. De udgjorde henholdsvis 21 procent, 19 procent og 18 procent af dødsulykkerne

Rapporten "Dødsulykker 2023" bygger på data indsamlet til den ”Den udvidede dødsulykkesstatistik”, som forkortes DUS. DUS blev sat i gang i 2010, og rapporten indeholder en sammenlignende statistik for den 10-årige periode 2014-2023 efter gennemgangen af 2023









her: Interesserede kan læse rapporten "Dødsulykker 2023"









