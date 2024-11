Cyklist fik alvorlige skader efter højresvingsulykke

Tirsdag 19. november 2024 kl: 10:45

Af: Redaktionen Østjyllands Politi fik anmeldelsen om ulykken klokken 8.41 og fik sendt politi-patruljer og ambulancer til stedet. Ifølge politiet blev den 81-årige blev formentligt ramt, da han kørte lige ud ad Skanderborgvej, hvor lastbilen var i færd med at foretage et højresving fra Ormslevvej.Politiet oplyser, at den ældre cyklist blev kørt til behandling på hospitalet, og at politiet ikke ved yderligere om hans tilstand.Den 51-årig mand, der førte lastbilen, blev sigtet for ikke at overholde sin højrevigepligt.En bilinspektør foretog undersøgelser på stedet og skal klarlægge de nærmere omstændigheder ved ulykken.