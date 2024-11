Nye servicedirektør fisker fred og ro og gode oplevelser

Torsdag 31. oktober 2024 kl: 13:43

"At være ansvarlig for implementering og udvikling af aktivt servicesalg, fælles processer og metoder samt en effektiv organisation. Servicedirektøren er ansvarlig for at udvikle og implementere servicestrategien for forretningsenheden for at sikre en vellykket opfyldelse af de kort-, mellem- og langsigtede mål".



Af: Redaktionen Thomas Marcussen kommer fra en stilling som Senior Director of Operations hos vinduesproducenten Velux.Thomas Marcussen begyndte hos Scania Danmark mandag 7. oktober, så lastbiler med tilhørende service er nyt for ham. Den første tid hos Scania Danmark handler for Thomas Marcussen om at møde kollegerne, sætte sig ind i strategien for service-området og hvilken rolle service spiller for kunder, der kører lastbil.- I service har vi en fantastisk mulighed for at fastholde en relation, når vi gør vores arbejde godt, og den mulighed er for mig noget af det mest fascinerende ved at være i den del af virksomheden, hvor vi har med service at gøre, siger Thomas Marcussen.Scania Danmark om rollen som servicedirektør:Thomas Marcussen har også en tilværelse på den anden side af hoveddøren hos Scania Danmark i Ishøj. Han bor i Virum sammen sin hustru og deres tre børn. Han spiller bas i et band - og fisker.- Sådan en tidlig lørdag morgen, hvor solen er ved at stå op, og man står ude ved kysten med sin fiskestang… Der er der, jeg får tømt hovedet. Og så er jeg hjemme hos familien igen ved 10-tiden og har friskt morgenbrød med. Så det er også populært hos resten af familien.Om han fanger noget.- Jeg fanger altid fred og ro og gode oplevelser. Og af og til fanger jeg en lille ørred.