Øgede vognmandsomkostninger får transport- og logistikkoncern til at hæve priserne

Tirsdag 8. oktober 2024 kl: 13:22

Kontinent Vest - Tyskland, Schweiz, Østrig, Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Benelux, Luxembourg, Holland, Belgien UK, Irland, Grækenland - 6,0 procent

Kontinent Øst - Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Polen, Baltikum, Balkan med flere - 9,3 procent

Norden - Sverige, Norge, Finland - 7,8 procent

National distribution - 8,5 procent

Af: Redaktionen Hos Freja peger man på, at stor politisk fokus på vognmænd og chauffører betyder mangel på kapacitet og stærkt forøgede vognmandsomkostninger.For at kunne opretholde serviceniveauet har Freja derfor hævet fragtraterne til og fra Danmark med følgende satser pr. 1. oktober 2024:Til/fra Danmark:Derudover peger Freja på, at man i Danmark indfører vejafgift pr. 1. januar 2025, hvilket vil påvirke priserne.Freja oplyser også, at koncernen 1. oktober indførte et miljøtillæg på 25 kroner pr. forsendelse. Begrundelsen er, at Freja vil drive en grønnere transport- og logistikforretning. Miljøtillægget skal bidrage til, at Freja kan fortsætte med at investere og udvikle i de nødvendige administrative krav - herunder CO2 rapportering og andre teknologier.