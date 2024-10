Togene mellem Hobro og Hjørring har fået grønt lys til nyrenoverede skinner

Mandag 7. oktober 2024 kl: 12:15

Af: Redaktionen Banedanmark har gennem de seneste måneder arbejdet på jernbanens hovedstrækning fra Aarhus og nordpå mod Aalborg. Mens togene i perioder har været væk fra forskellige dele af strækningen, har Banedanmark installeret nyt signalsystem, nye spor på centrale stationer og en ny perron i Brønderslev, ligesom arbejdet med at elektrificere jernbanen fra Aarhus til Aalborg Lufthavn er i gang.



Mest synlig har det været i Aalborg og Langå, hvor den såkaldte spor-geografi er ændret, så sporene ligger mere optimalt. Det har blandt betydet, at den gamle kommandopost i Langå har måttet lade livet. I Aalborg er der desuden lagt 37 sporskifter på stationen, ligesom et par broer er ombygget for at gøre plads til kørestrømsanlægget, så fremtidens eltog kan køre til Aalborg og videre til Aalborg Lufthavn.







Banedanmark har også udskiftet de gamle analoge signaler langs banen med et nyt signalsystem, så jernbanen fra Aarhus til Aalborg Lufthavn nu kører på ny digital teknologi. Erfaringerne fra tidligere strækninger viser, at det nye signalsystem - når eventuelle "børnesygdomme" er overstået - reducerer antallet af signalfejl og giver flere punktlige tog.







- Fra Aarhus og nordpå har travlheden hersket i de seneste måneder. Vi og vores entreprenører arbejdede fokuseret i hele perioden og er glade for, at vi nu står med en jernbane, der er gjort klar til fremtidens tog. Om godt et par år er vi færdige med at sætte kørestrømsmaster op og trække køretråd på banen op til Aalborg og videre ud mod Aalborg Lufthavn, og så kan fremtidens klimavenlige eltog indtage den nordlige del af den jyske hovedstrækning, siger Jørn H. Jacobsen, ledende anlægschef i Banedanmark.







De nordligste projekter i den store buket af arbejder, der er udført i år, er en ny perron på Brønderslev Station og 700 meter dobbeltspor, der er anlagt syd for Hjørring Station, og som giver mulighed for en mere smidig togtrafik. Endelig er der to steder i Himmerland - i Skørping og Arden - udskiftet henholdsvis sporskifter og sporkasse.







- Der har været et bredt spekter af forskellige arbejder på banen i år, og siden juli har vi trukket på passagerernes tålmodighed. Det vil vi gerne takke for, og vi er rigtig glade for igen at kunne byde passagererne tilbage i togene. Vi ser ofte, at der kan være udfordringer i starten, når vi tager et nyt signalsystem i brug, men skulle det ske, er vi klar til at rette op, siger Jørn H. Jacobsen.













Det har Banedanmark udført:

Fornyelse af sporene på Aalborg Station. Her har Banedanmark udskiftet 37 sporskifter og ombygget syv kilometer spor inden for stationsområdet. Ved to broer er der gjort plads til kørestrømsanlæg til fremtidens el-tog

På Langå Station er der gennemført sporfornyelse og hastighedsopgradering, så det på sigt bliver muligt at øge hastigheden til 160 km/t. Samtidig er der gjort plads til master og kørestrømsanlæg på stationen, så den også kan blive klar til fremtidens grønne el-tog

Mellem Hobro og Aalborg er 13 af Banedanmarks broer på strækningen gjort klar til elektrificering. Derudover er der udskiftet sporskifter på Skørping Station, og på Arden Station er spor og sporkasse (fundamentet under sporet) fornyet

I Brønderslev er der bygget ny og højere perron, der gør det nemmere at stige ind og ud af togene

I Hjørring er kapaciteten forøget med et helt nyt dobbeltspor syd for stationen

På strækningen mellem Aarhus-Aalborg og Aalborg Lufthavn er det nye signalsystem taget i brug. Det vil på sigt vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne

Selvom togene er tilbage på sporet, fortsætter arbejdet med elektrificeringen, så der fra slutningen af 2026 kan køre eltog til Aalborg Lufthavn. Fra slutningen af året bliver der blandt andet sat kørestrømsmaster op i Aalborg.

