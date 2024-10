Fragtcenter i Horsens er endt som konkursbo

Onsdag 2. oktober 2024 kl: 13:32

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at Skifteretten har taget virksomheden under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Skifteretten modtog 23. september.Advokat Jakob Brunse Mæhlisen, der har adresse på Nørre Alle i Hørning syd for Aarhus, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator opgjort pr. 30. september inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Anmeldelse indgivet under den forudgående likvidation til likvidator, advokat Jakob Brunse Mæhlisen, der nu er kurator i konkursboet, tages i betragtning uden ny anmeldelse. Dog må eventuelle renter anmeldes pr. konkursdagen.