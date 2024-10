Havnearbejder i en række amerikanske havne er gået i strejke

Tirsdag 1. oktober 2024 kl: 13:17

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Strejken, der har været ventet i et stykke tid, er sat i gang af havnearbejdernes fagforening, International Longshoremen Association (ILA), der har 45.000 medlemmer. Strejken betegnes som den mest omfattende i amerikanske havne i 47 år.Havnearbejdernes modpart, arbejdsgiverorganisationen United States Maritime Alliance (USMX), har under forhandlingerne om en ny overenskomst tilbudt havnearbejderne en lønstigning på knap 50 procent over en seksårig periode. Det tilbud har havnearbejdernes fagforening afvist at acceptere. Kravet fra International Longshoremen Association og forbundets 45.000 medlemmer lyder på 77 procent over de seks år, en ny hovedaftale kommer til at løbe. International Longshoremen Association kræver også, at der ikke vil ske yderligere automatisering af containerhåndteringen i havnene.På grund af strejket og udsigt til sympati-strejker, hvis containerskibene i stedet for anløber havne på den amerikanske vestkyst, er forventningen, at mange containerskibe vil ankre op ud for de strejkeramte havne for at vente på strejkens udfald.Det vil betyde, at containerrederierne vil have mindre kapacitet til rådighed, hvilket igen kan føre til stigende fragtrater.Hvis strejken bliver af længere varighed, kan den påvirke forsyningskæderne over det meste af verden.