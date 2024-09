Bevar arbejdsløses ret til efteruddannelse i hele landet

Af: Redaktionen FH med formanden Morten Skov Christiansen i spidsen understreger, at det er yderst vigtig, at lønmodtagere ramt af arbejdsløshed får mulighed for at opkvalificere sig, så de kan komme hurtigt og varigt tilbage på arbejdsmarkedet.I dag har man, hvis man bliver arbejdsløs og er ufaglært eller faglært, men ikke længere bruger sin uddannelse, ret til at få en seks ugers jobrettet uddannelse, hvor man eksempelvis kan lære at køre truck eller lastbil. Det giver jobrettede efterspurgte kompetencer, der kan hjælpe en tilbage på arbejdsmarkedet hurtigt og varigt.FH peger på, at det i disse år er særligt uddannelser som for eksempel gaffeltruck-certifikat og lastbilkørekort, som der er efterspørgsel efter, men listen over uddannelser tilpasses løbende efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så uddannelserne altid er relevante.SVM-Regeringens ekspertgruppe foreslår, at rettigheden bliver begrænset, og det vil ifølge FH især ramme hårdt udenfor de store byer og dermed øge ubalancen i Danmark. FH peger på, at fire ud af fem, der i dag benytter sig af retten til seks ugers jobrettet uddannelse, bor udenfor de store byer.- Mange af de mennesker, der benytter retten i dag, har ikke en lang uddannelse, de har haft slidsomme job, og så bor de oftest udenfor de store byer. Hvis man fjerne deres mulighed for at få seks ugers jobrettet uddannelse, vil man både øge den geografiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ulighed i Danmark. Vi burde styrke uddannelse til arbejdsløse og ikke gøre det sværere. Det er helt bagvendt og jeg har svært ved at se fornuften, siger Morten Skov Christiansen.De seneste ti år har ifølge FH mellem 6.500 og 12.500 årligt benyttet sig af retten til seks ugers jobrettet uddannelse, og i 2023 benyttede 7.655 sig af rettigheden.