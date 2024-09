Danmark har et større materialeforbrug end EU-gennemsnittet

Af: Redaktionen Ifølge analysen om cirkulær økonomi brugte vi i Danmark i 2022 til sammen - både husholdninger og virksomheder - 149 millioner ton materialer. Fordelt på hver enkelt indbygger i Danmark - godt 5,8 millioner i 2022 - svarer det til 25,3 ton til hver - lige fra det yngste spædbarn til den ældste pensionist. I gennemsnit brugte hver EU-borger 14,4 ton materialer i 2022 - altså langt mindre end den gennemsnitlige indbyggeri Danmark. En stor del af materialerne bruges til eksempelvis murstensvillaer, motorveje, møbler og madvarer.- Vores materialeforbrug er en del større pr. indbygger end i EU-landene som gennemsnit. Eksempelvis bruger vi hvert år store mængder sand og grus til byggematerialer, siger Aya Permin, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.Ifølge statistikken er det danske materialeforbrug steget med 7 procent fra 2012 til 2022.Når vi bruger mange materialer, er det svært at undgå at producere meget affald, men nogle materialer kommer fra og ender som genanvendelse. Det kan være pap, der bliver genanvendt som rullen i toiletpapiret - det vi kalder cirkulær økonomi.- Cirkulær økonomi er en modsætning til lineær økonomi og går ud på at bruge jordens ressourcer mere effektivt ved eksempelvis at genanvende gamle materialer i stedet for at indvinde nye. Et eksempel er, når du sorterer plastik, glas, metal og madaffald til genanvendelse i hver sin beholder. Cirkulær økonomi handler for eksempel også om produktdesign, deleøkonomi og grønne investeringer, siger Sara Svantesson, der er specialkonsulent i Danmarks Statistik.Interesserede kan læse mere om udvalgte dele af den cirkulære økonomi i en særlig tema-artikel i Statistisk Tiårsoversigt 2024 - klik