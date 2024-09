Tysk lastbil markerede sig i test som en "komplet pakkeløsning"

Onsdag 25. september 2024 kl: 15:55

(Foto: MAN Truck & Bus)

Af: Redaktionen Efter flere dages testkørsler vurderede et internationalt hold af eksperter fra forskellige europæiske lande MAN eTGX som enTesten af en række batteri-elektriske lastbiler blev gennemført over flere dage med deltagelse af et internationalt hold af mennesker fra forskellige europæiske lande med viden om lastbiler og lastbilteknik. Efter testen vurderede de MAN eTGX som en "komplet pakkeløsning" og tildelte den en topscore på 568 point.MAN eTGX imponerede især med sin lave egenvægt, harmoniske drivlinje og nemme betjening, hvilket gav den en fordel over de fem andre batteri-elektriske lastbiler, der deltog i testen.- Denne test bekræfter igen, at MAN har udviklet et fremragende produkt med den batterielektriske version af MAN TGX, sagde Friedrich Baumann, der er en del af topledelsen i MAN Truck & Bus SE, om resultatet.Han understregede også den modulære batterikonfiguration i MAN eTGX og MAN eTGS, som gør det muligt for kunderne at vælge mellem tre til seks batteripakker. Det giver fleksibilitet til at tilpasse lastbilens rækkevidde, nyttelast og opladningstid til forskellige transportbehov - fra byleverancer til langdistancetransport.I testen kørte de batteri-elektriske lastbiler med en ultra-semitrailer, hvor skammelhøjden var på 950 mm og den indvendige højde i traileren var på 3 meter. Den testede MAN eTGX var udstyret med seks nikkel-mangan-kobolt batteripakker med 534 kWh bruttokapacitet og 480 kWh brugbar elektrisk energi samt en 330 kW elektrisk motor, der sammen med en firetrins automatiseret gearkasse gav et drejningsmoment på 3.185 Nm på bakakselen.MAN Truck & Bus tilbyder i forbindelse med skiftet til elektrisk drift et omfattende 360-graders eMobility-rådgivningsprogram, som inkluderer rådgivning om valg af køretøj, ruteoptimering, omkostningsbesparelse og opladningsinfrastruktur. Programmet skal sikre, at kunderne er optimalt forberedt før, de investerer i en ny elektrisk lastbil.I forbindelse med testen af de batteri-elektriske lastbiler påpegede journalister fra "Trucker", at den største udfordring for elektriske lastbiler i øjeblikket er manglen på et landsdækkende opladningsnetværk - i Tyskland og i andre europæiske lande.Porteføljen af elektriske lastbiler fra MAN Truck & Bus omfatter modeller fra 12 ton og opefter med over en million mulige konfigurationer, hvilket giver kunderne mange muligheder for at tilpasse akselafstande, førerhusvarianter, motoreffekter og andre specifikke funktioner til deres specifikke behov.