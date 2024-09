Skatteministeren er klar med efterspurgt løsning om registrering af brugere

Tirsdag 24. september 2024 kl: 12:31

Af: Redaktionen Skatteminister Rasmus Stoklund (S) er klar med en ændring af køretøjsregistreringsbekendtgørelsen, som har været efterspurgt af både erhvervslivet og lønmodtagerorganisationer henover sommeren.Ændringen løser de udfordringer, der kom i fokus efter en præcisering af, hvem der skulle registreres som brugere af et erhvervskøretøj. Bekendtgørelsen sendes nu i høring og forventes at træde i kraft tirsdag 15. oktober.- Reglerne blev præciseret for at styrke indsatsen mod vanvidsbilisme og snyd på leasingområdet, men gav anledning til kritik af utilsigtet bøvl for både arbejdstagere og arbejdsgivere. For selvfølgelig skal en håndværker, eller andre der kører i et erhvervskøretøj, ikke risikere at hæfte for mesterens regninger, siger skatteminister Rasmus Stoklund og fortsætter:- Derfor er jeg glad for, at vi med gode og konstruktive input fra branchen hurtigt har fundet en løsning, som kan træde i kraft allerede 15. oktober.Ændringen betyder blandt andet, at lønmodtagere ikke længere skal registreres som brugere af eksempelvis en lastbil, varebil eller en bus, som de får stillet til rådighed af deres arbejdsgiver. Dermed risikerer lønmodtagere ikke længere at hæfte for de periodiske afgifter, der er knyttet til arbejdskøretøjet, hvis virksomheden ikke betaler dem eller går konkurs. Samtidig undgår virksomhederne de administrative byrder, der er forbundet med at opfylde registreringspligten.













- Det er vigtigt, at vores skattesystem understøtter de danske arbejdspladser både for arbejdsgivere og arbejdstagere. Og det har ikke været hensigten at skabe flere byrder for virksomhederne. Derfor lytter jeg naturligvis til branchen, når de fortæller, at lovgivningen rammer skævt, siger skatteminister Rasmus Stoklund.

