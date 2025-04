- Vi har et meget stærkt arbejdsmarked, og det er et godt udgangspunkt

BESKÆFTIGELSESMINISTER EFTER NYE TAL FOR LØNMODTAGERBESKÆFTIGELSEN:

Torsdag 24. april 2025 kl: 11:59

Af: Redaktionen

I februar i år var der 3.046.600 lønmodtagere i job. Det er 2.400 flere end måneden før, hvilket svarer til en stigning på 0,1 procent. Siden februar sidste år er der samlet set kommet 33.100 nye beskæftigede til.









Ser man på den private sektor, er der kommet 3.300 flere lønmodtagere fra januar til februar i år. I samme periode er faldt antallet af offentligt ansatte med 1.000.









- Beskæftigelsen fortsætter sin spurt og slår igen rekord. Vi har et meget stærkt arbejdsmarked, og det er et godt udgangspunkt for, at vi kan klare os igennem den usikre, økonomiske situation vi befinder os i. Både virksomheder inden for for eksempel industrien og byggeriet skaber fortsat mange arbejdspladser i Danmark, siger Ane Halsboe-Jørgensen og fortsætter:









- Men udviklingen går stærkere i nogle områder, sektorer og brancher end andre. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med et bredt flertal i Folketinget har indgået en historisk aftale om forenkling af beskæftigelsessystemet.









Hu peger på, at aftalen betyder, at politikerne samtidig styrker og gør Ungeløftet, hvor virksomheder, organisationer og civilsamfund går sammen om at hjælpe sårbare ind på arbejdsmarkedet, permanent.









- Set i lyset af den økonomiske ustabilitet er det endnu vigtigere, at vi får alle med, understreger hun.













