Transportorganisation er fortsat i mod forhøjelsen

STØRRE VEJAFGIFTSBØDER:

Fredag 25. april 2025 kl: 12:02

Af: Redaktionen

ITD understreger i forbindelse med vedtagelsen i Folketinget, at organisationen fortsat er imod den nye lovvedtagelse og igen og igen har advaret mod bødefordoblingen. Op til den kilometerbaserede vejafgift trådte i kraft ved årsskiftet, indsendte ITD eksempelvis et høringssvar, hvori brancheorganisationen beskrev de forskellige risici ved at hæve bødetakten fra 4.500 kroner til 9.000 kroner. På daværende tidspunkt var Dansk Industri også imod fordoblingen, mens DTL og Dansk Erhverv bakkede op om lovforslaget.









Argumentet for at hæve bødetaksterne var været, at det kunne være tillokkende for nogle bevidst at køre uden om systemet, da man skulle have en en vejafgiftsbøde 11 gange i løbet af et år, for at der var en gevinst i at følge reglerne. Med fordoblingen til 9.000 kroner ville gevinsten ved at følge reglerne komme efter seks bøder. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om de ændrede bøde takster.









ITD peger på, at SVM-Regerigen og de øvrige partier og løsgængere, der stemte for forslaget, gennemfører ændringerne, selvom vejafgiftssystemet siden starten i januar har vist tegn på usikkerhed med eksempelvis at udskrive bøder til køretøjer, der ikke har været på det pågældende kontrolsted på det tidspunkt, hvor kontrolstedet har registreret det.









- Siden dag ét har vi advaret om at fordoble bødestørrelsen. Jeg er helt med på, at vi skal straffe forsætligt snyd, og fordoblingen kan være et redskab til netop dét. Men at man vælger at fordoble bødesatsen før, der er styr på det system, der udsteder bøderne, er i mine øjne helt uacceptabelt - særligt når vognmænd fortsat skal håndtere bunker af uretmæssige bøder og ovenikøbet ikke får den konduite, de er blevet stillet i udsigt, siger formanden for ITD, John Agervig Skovrup.









EU-Kommissionen behandler ITD’s klage over ulovlig bødepraksis

Efter et omfattende juridisk forarbejde indgav ITD i midten af marts en klage til EU-Kommissionen over statens ulovlige bødepraksis, da alle vejafgiftsbøder følger den vejledende bødesats på 4.500 kr. uanset de konkrete omstændigheder.





ITD peger på, at bøder i ifølge EU-direktiv 1999/62/EF skal være proportionale og afspejle alvoren af den enkelte overtrædelse. Det betyder ifølge ITD, at der skal skelnes mellem hændelige fejl og forsætligt snyd - hvilket det nuværende danske system ikke tager højde for.









- Systemet skyder med spredehagl og rammer vognmænd, der aldrig burde have fået en bøde. Det skaber stor usikkerhed i branchen og et administrativt bøvl, der er helt uacceptabelt. Derfor kræver vi i vores klage til EU-Kommissionen, at den danske stat stopper den ulovlige bødepraksis, og at alle vejafgiftsbøder, der er ulovligt udstedt, annulleres, siger John Agervig Skovrup.





Hos ITD mener man, at den danske stat med vedtagelsen af bødefordoblingen fortsat ikke overholder EU-lovgivningen på området.









ITD's formand understreger, at transportbrancheorganisationen vil kæmpe videre og følge sagen helt til dørs.









Interesserede kan læse mere om vedtagelsen af bødeforhøjelsen her:





