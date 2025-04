Letbanetog kørte knap 1,9 millioner passagerer rundt i Odense i første kvartal

Torsdag 24. april 2025 kl: 14:32

Af: Redaktionen Fremgangen var størst i marts, hvor 645.000 steg på letbanetogene i Odense. Tallet, der er det hidtil næsthøjeste passagertal for en enkelt måned, skal ses i lyset af, at påske sidste år faldt i slutningen af marts, mens den i år faldt i april. Påsken med sine mange fridage betyder generelt mindre trafik og færre passagerer.- Jeg glæder mig først og fremmest over, at letbanens passagertal fortsat er i fremgang, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.Han peger på, at Odense Letbane set over de seneste 12 kalendermåneder har haft over 7 millioner påstigere.- Det er en vigtig milepæl, som vi nu har passeret, og det bekræfter vores forventning om, at letbanen fortsat har potentiale til vækst og tiltrækning af nye passagergrupper, siger han.I første kvartal har Odense Letbane afviklet 99,6 procent af alle planlagte afgange.