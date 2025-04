Ny busrute skal forbinde København med Göteborg

Torsdag 24. april 2025 kl: 10:31

Af: Redaktionen Kombardo Expressen, der har haft succes med fjernbusruter i Danmark, kalder den nye forbindelse for Øresund Expressen.- Vi håber, vi kan tage det svenske marked med storm, som vi har gjort det i Danmark. Vi er de eneste, som kan tilbyde komforten fra en fjernbus med en afslappende færgetur, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.Busserne på den nye fjernbusrute vil få op til 20 afgange om ugen med start i Københavns Lufthavn (CPH) mod Göteborg og med stop undervejs i København, Lyngby, Helsingør, Helsingborg og Halmstad. Turen hele vejen fra busterminalen i København til Göteborg ventes at ville tage fire timer og 40 minutter.- Fjernbusser er et fleksibelt koncept, som ganske hurtigt kan skaleres op og ned i forhold til efterspørgslen - og ved succes kan rutenetværket udvides med nye destinationer og stoppesteder, siger Kristian Durhuus.Turene bliver kørt af danske Vikingbus, som også kører busserne for Bornholm Expressen. Der vil kun blive benyttet dobbeltdækkerbusser, og priserne vil begynde fra 119 danske kroner eller og 179 svenske kroner.