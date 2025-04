2.400 flere lønmodtagere var i arbejde i februar

Torsdag 24. april 2025 kl: 12:12

Af: Redaktionen (Illustration: Danmarks Statistik)

I februar havde 3.046.600 personer ifølge tal fra Danmarks Statistik et lønmodtagerjob. I sektoren virksomheder og organisationer, som først og fremmest består af private virksomheder, var antallet af lønmodtagere 3.300 personer højere end i januar, hvilket svarede til en stigning på 0,2 pct. I sektoren offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere i februar med 1.000 personer - et fald på 0,1 procent. I forbindelse med offentliggørelse af tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen peger Danmarks Statistik på, at tallene er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.









Ser man tallene for lønmodtagerbeskæftigelse i februar i år i forhold til februer sidste år, var der 33.100 flere lønmodtagere. Det svarer til en stigning på 1,1 procent. I sektoren virksomheder og organisationer var der 30.700 flere lønmodtagere - en stigning på 1,4 procent, mens der i sektoren offentlig forvaltning og service var 2.300 flere lønmodtagere i februar i år sammenlignet med samme måned sidste år, hvilket svarer til en stigning på 0,3 procent.









Stigning i handel og industri og fald i sundhed og socialvæsen

I februar i år har der inden for hver af brancherne handel og industri været en stigning på 800 lønmodtagere i forhold til måneden før. Det svarer i begge tilfælde til 0,2 procent. I branchen sundhed og socialvæsen faldt antallet af lønmodtagere med 700 svarende til 0,1 procent, og i branchen undervisning var der et fald på 400 lønmodtagere svarende til et fald på 0,2 procent.









