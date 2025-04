Containerskib fra Göteborg anløb Aarhus på ny rute til Asien

Af: Redaktionen Den nye MSC-forbindelse vil have ugentlige anløb i Aarhus med containerskibe på 15.000 teu eller mere.- Vores første anløb på denne nye rute er en milepæl for MSC Denmark, som understreger vores engagement i det danske marked og dets vigtige rolle i den globale handel. Den nye rute tilbyder danske virksomheder en stærkere, hurtig og pålidelig forbindelse til vigtige asiatiske markeder, samtidig med at den understøtter væksten på Aarhus Havn og i erhvervslivet, siger Søren Jacobsen, der er Managing Director hos MSC Denmark.Hos Aarhus Havn glæder man sig over MSC’ engagement i Aarhus og den nye direkte rute mellem Aarhus og Asien, som ifølge Aarhus Havns administrerende direktør, Thomas Haber Borch, styrker mulighederne for dansk erhvervsliv.- Jeg er både glad for og stolt over, at vi med det første containerskib fra MSC kan markere åbningen af en ny direkte rute mellem Aarhus og Asien. Det styrker forsyningssikkerheden og vores globale rutenetværk, som giver dansk erhvervsliv endnu flere muligheder, der i sidste ende gavner os alle sammen, siger Thomas Haber Borch.MSC Denmark har sit hovedkontor på havnen i Aarhus, og MSC gruppens containerterminaloperatør, Terminal Investment Limited (TiL) indgik sidste år en aftale med Aarhus Havn om leje af 170.000 kvadratmeter på et område i havnen, hvor de ønsker at etablere og drive egen containerterminal. Terminalen forventes at være udviklet i 2027, hvorefter TiL kan tage området i brug.