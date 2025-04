Sønderjysk havn løftede sit driftsresultat op

Fredag 11. april 2025 kl: 11:25

Udvikling af havnearealerne kommer til at præge 2025



Af: Redaktionen - Jeg er meget tilfreds med, at vi er lykkedes med at holde et højt aktivitetsniveau, hvor også vores godsomsætning har indfriet forventningerne. Det er positivt, og det har været med til at sikre os et godt resultat til trods for, at vi i 2024 har været udfordret af store udgifter til blandt andet udbedring af stormflodsskader, siger havnedirektør Henrik Thykjaer.Resultatet er et udtryk for, at havnens kunder generelt har oplevet fremgang.Fremgangen har bidraget positivt til havnens udlejningsaktiviteter og medført, at ind- og udskibning af gods fra havnens faciliteter har ligget højt og stabilt, hvilket har medvirket til at styrke havnens rolle som et transportknudepunkt i Sønderjylland.Aabenraa Havn har i det forgange år brugt betydelige ressourcer på at udarbejde en strategisk plan for investeringer i havnens fortsatte udvikling. Planen - "Udviklingsplan 2055" - sætter rammerne for de investeringer, som skal være grundlag for havnens fortsatte vækst. Havnens ledelse peger på, at planen spiller fuldt og helt sammen med det arbejde, som byrådet i Aabenraa Kommune tidligere har investeret i for at finde en model, som kan bane vejen for, at by og havn kan udvikle sig sammen.- Jeg meget glad for, at vi er nået i mål med en udviklingsplan, som jeg håber, vi snart kan begynde at realisere. Det er havnens ambition, at udviklingen skal ske i tæt samarbejde med byen, da netop samhørighed mellem by og havn bliver vigtig i forhold til at sikre, at havnen, havnens virksomheder, Aabenraa og hele den sønderjyske region kan indfri de store potentialer, der følger med den grønne omstilling, siger bestyrelsesformand Erwin Andresen (Slesvigsk Parti).Aabenraa Havn forventer, at realiseringen af elementerne i den nye udviklingsplan kommer til at påvirke det kommende regnskabsår. Omsætning og resultat forventes derfor at ende lidt lavere end i 2024.





Lidt om Aabenraa Havn:

Aabenraa Havn er som Sønderjyllands eneste erhvervshavn et knudepunkt i forhold til import og eksport af gods med skib til og fra Sønderjylland og Nordtyskland

Aabenraa Havn er med sine 18 meters dybde den dybeste havn i den østlige del af Østersøen

Havnen er en multifunktionel erhvervshavn, der kan håndtere stort set alle godsformer. Havnen er særlig specialiseret i håndtering af bulk som eksempelvis skærver, grus, biomasse, kalk og pulp samt projektgods som havvindmøllevinger og andre komponenter til vindmølleindustrien og offshoresektoren

Aabenraa Havn er en kommunal selvstyrehavn (selvstændigt kommercielt selskab og ingen indtægt fra skattekroner)

Aabenraa Havn råder over et areal på 750.000 kvadratmeter, en vanddybde på op til 18 meter, over to kilometer kajanlæg, 20 meter ro/ro-leje og to tankskibsbroer

Havnen råder derudover tre mobilkraner med løftekapacitet på 240 tons i sammenløft



