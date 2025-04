Vejarbejde betyder færre ulykker på motorvej

Torsdag 24. april 2025 kl: 11:30

Personskader er faldet kraftigst

Trafikanter kører op i hinanden



Den lavere hastighed hjælper



Af: Redaktionen Motorvej E45 ved Horsens.Det viser en rapport, som ingeniør- og rådgivningsvirksomheden Trafitec i Søborg har udarbejdet for Vejdirektoratet.Rapporten viser blandt andet, at antallet af ulykker på E45 mellem Aarhus N og Aarhus S er faldet 25 procent i forhold til tiden inden vejarbejdet blev sat i gang.På strækningen fra Vejle til Skanderborg er antallet af ulykker faldet med 31 procent, mens der på strækningen fra Aarhus S til Aarhus N er 17 procent færre ulykker.Ser man på udviklingen for ulykker i området generelt, kan man regne ud, hvor mange ulykker man ville kunne forvente på strækningerne. Det har Trafitec gjort i deres rapport. Antallet af ulykker ligger 37 procent under det forventede for den 39 kilometer lange strækning fra Vejle til Skanderborg og 25 procent under det forventede på de 21 kilometer vest om Aarhus.- Det kommer ikke bag på os, at antallet af ulykker er faldet, for vi kan næsten ikke undgå at følge lidt med i, hvordan trafikken forløber ude langs strækningen, mens vi arbejder. Men at den er faldet så markant, det var vi ikke klar over, siger projektchef i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.Han mener, at det vet viser, at de tiltag Vejdirektoratet tager for at sikre en god afvikling under vejarbejde virker, og at trafikanterne er gode til at vise hensyn.Rapporten fra Trafitec viser også, at det største fald kan ses inden for ulykker, hvor en eller flere personer kommer til skade. Her er faldet på henholdsvis 42 procent og 48 procent på de to strækninger med vejarbejde.- Materielle skader er trælse, men de betyder jo mindre, end når mennesker kommer noget til. Derfor er det naturligvis positivt at ulykker, hvor nogen kommer til skade, er faldet så betydeligt, som tilfældet er, siger projektchefen fra Vejdirektoratet.Den typiske ulykke på motorvejen er bagendekollisioner. Altså ulykker, hvor én bil kører op i bilen foran. Andelen af den type ulykker udgjorde inden vejarbejdet knap to tredjedele af alle ulykker på motorvejen. Under vejarbejdet er det cirka halvdelen af ulykkerne.Så selvom den hyppigste ulykke fortsat sker ved, at en bilist kører op i den forankørende bil, så er andelen faldet. Til gengæld er der lidt flere ulykker, hvor biler, der kører i samme retning, kører ind i hinanden på anden vis.- Når vi laver vejudvidelser, er vi nødt til at klemme trafikanterne sammen på mindre plads på lange strækninger. Og derfor ser vi nok også, at andelen af trafikanter, som kører ind i hinanden på andre måder end bagendekollisioner er steget, siger Robin Højen Madsen.Årsagerne til de færre ulykker skyldes ifølge Vejdirektoratet flere faktorer, men hos vejdirektoratet peger man på, at den nedsatte hastighed til 80 km/t i forbindelse med vejarbejdet er en væsentlig årsag. Det kan man eksempelvis se ved, at faldet i ulykker er størst på den strækning, hvor hastigheden er sat ned fra 130 km/t til 80 km/t.- Erfaringsmæssigt kan vi se, at det giver den bedste afvikling af trafikken, når vi sætter hastigheden ned til 80 km/t på større strækninger under vejarbejde. Og helt generelt er det jo sådan, at lavere hastighed giver færre ulykker, fremhæver Robin Højen Madsen, der også peger på, at der er sket en teknologisk udvikling af bilerne, og at trafikanterne er gode til at tage hensyn til, at de kører tæt og i et område med vejarbejde.Arbejdet med at udbygge Motorvej E45 mellem Vejle og Aarhus forventes helt afsluttet i 2027, hvor slidlaget som det sidste bliver lagt. Om godt halvandet år - i slutningen af 2026, kan bilister i store og små køretøjer køre på den udvidede motorvej.