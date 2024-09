Danmarks "første" skoleskib lægger til ved Nordre Toldbod i København

Mandag 23. september 2024 kl: 10:38

Lidt om Skoleskibet Georg Stage:

Skoleskibet Georg Stage tilbyder en sejlende maritim grunduddannelse, som giver unge i aldersgruppen 18-22 år deres første maritime uddannelse på et skoleskib

Undervisningen ombord er praksisnær, og skibet er det primære pædagogiske redskab

Uddannelsen ombord varer 20 uger, hvorefter den unge kan stikke til søs som ubefaren skibsassistent (matros). Efterfølgende kan den unge vælge at læse videre på en af landets andre maritime uddannelser

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Copenhagen Malmö Port (CMP), der driver havnene i København og Malmö og har terminaler i Visby på Gotland, fremhæver, at Georg Stages anløb ved Nordre Toldbod "...understreger forbindelsen mellem byen og erhvervshavnen, uddannelsen af fremtidens søfolk, og bevaring af den stærke levende maritime tradition i Danmark og København".Georg Stage er verdens ældste sejlende civile søfartsskole og forbilledet for andre sejlende maritime skoler, som gennem årene er blevet oprettet rundt omkring i verden. I dag er skibet en af to skoler på globalt plan, der giver unge en kompetencegivende maritim uddannelse om bord på et sejlskib.Det nuværende Georg Stage, der blev bygget i 1934 og er hjemmehørende i København, er der en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.Opholdet i København byder på besøg af Ungdommens Uddannelsesvejledning, repræsentationssejlads på Øresund, en 10-års jubilæumsreception for skoleskibets kaptajn, samt åbent skib for alle tirsdag 24. september fra klokken a8 til klokken 20.- Skoleskibet Georg Stage har været hjemmehørende i Københavns Havn siden 1882. I den tid er havnen blevet noget andet, men vandet og havnen er stadig en bro mod verden. En bro som ikke er blevet mindre vigtig i vores tid. Georg Stage elsker at være ude i verden og vise Dannebrog frem, men det er altid noget særligt at komme hjem til København, siger Asser Amdisen, der er direktør for Stiftelsen Georg Stages Minde.Nordre Toldbod, hvor Georg Stage lægger til kaj tirsdag 24. september, kendes bedst som en af CMP’s tre krydstogtsfaciliteter i København sammen med Langelinie og Oceankaj, men også skibe fra Forsvaret og NATO- allierede, samt øvrige stats- og forskningsskibe, anløber jævnligt CMP og Nordre Toldbod i København.- For København som erhvervshavn og CMP som maritim arbejdsplads, er det en stor ære at kunne byde velkommen til verdens ældste sejlende søfartsskole Georg Stage ved kajerne på Nordre Toldbod. Som skoleskib er Georg Stage helt afgørende for at sikre tilgangen af dygtige søfartsuddannede til rederier og andre maritime arbejdsgivere, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør for Copenhagen Malmö Port.To uafhængige skoleskibe er hjemmehørende i Danmark. Det ene er Georg Stage, mens det andet er Skoleskibet Danmark. Begge skibe får årligt støtte af staten. De kommende år er der sikret to årlige togter med hvert skib.Interesserede kan læse mere om Skoleskibet Georg Stage