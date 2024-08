Ejerskifte fører til navneskift og andre farver

Mandag 26. august 2024 kl: 13:40

Af: Redaktionen Den først tur med det nye grønne VR-tåg fra Stockholm til Göteborg. (Foto: Johan Dirfors/VR)

I forbindelse med dagens premiere som VR Snabbtåg peger selskabets nye finske ejere på, at selskabet vil ændre holdningen til togrejser i Sverige. Hvor der i Finland er et mere positivt syn på det at rejse med tog, er holdningen i Sverige mere negativ. En undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Nepa viser, at hvor finske borgere agter at reje mere med tog, er det omvendt i Sverige. Og det vil VR forsøge at ændre på.









VR Snabbtåg har også introduceret en ny webside med trafikinformation og billetsalg.









I løbet af efteråret ventes alle øvrige tog at have skiftet farve fra rødt til grønt. Ud over at eje og drive VR Snabbtåg skal finske VR drive trafikken hos Norrtåg AB.









Lidt fra den nævnte Nepa-undersøgelse af togrejsende i Sverige og Finland:

Svenskere, der overvejer muligheden for at tage toget ved indenlandske fritidsrejser over 70 kilometer: 61 procent

Finnere, der overvejer muligheden for at tage toget ved indenlandske fritidsrejser over 70 kilometer: 64 procent

12 procent i Sverige planlægger at rejse mindre med tog ved indenlandske fritidsrejser over 70 kilometer

7 procent i Sverige planlægger at rejse mere med tog ved indenlandske fritidsrejser over 70 kilometer

5 procent i Finland planlægger at rejse mindre med tog ved indenlandske fritidsrejser over 70 kilometer

8 procent i Finland planlægger at rejse mere med tog ved indenlandske fritidsrejser over 70 kilometer





VR's NPS-værdi, som måler kundetilfredshed, ligger i Finland på +20, hvilket er højere end de fleste rejsevirksomheder, både i Sverige og Finland. Undersøgelsen blev gennemført af analysefirmaet Nepa i Sverige og Finland i løbet af januar og februar 2024. I alt blev 1.027 personer i Sverige og 1014 personer i Finland interviewet.









MTRX-togene, der ind til mandag 26. august alle var røde som dette, vil skifte farve til grønt og hvidt i løbet af efteråret.

