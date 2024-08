Shipping-virksomhed fra Esbjerg åbner nyt kontor i Warszawa

Mandag 26. august 2024 kl: 10:45

Af: Redaktionen Medarbejderne på kontoret i Warszawa vil arbejde tæt sammen med Blue Water's kontorer rundt om i verden, herunder i Asien, for at levere effektive og omfattende logistikløsninger.- Åbningen af et kontor i Warszawa er en vigtig strategisk tilføjelse til Blue Waters netværk. Det nye kontor i Warszawa vil hjælpe os med at tilbyde skræddersyede logistikløsninger til vores kunder og styrke vores globale tilstedeværelse, siger Palle Kamstrup, der er Blue Waters Senior Vice President Sea & Air.





Lokal viden og international erfaring

Kontoret i Warszawa bliver ledet af Anna Szymanowicz, der har over 25 års erfaring indenfor transport og logistik. Som Country Manager Sea & Air vil Anna Szymanowicz bruge sin omfattende viden og ekspertise sammen med de øvrige medarbejdere for sikre, at Blue Waters aktiviteter i Polen får succes.





- Jeg er glad for at stå i spidsen for vores nye kontor i Warszawa, Anna siger Szymanowicz og fortsætter:





- Vores team er dedikeret til at yde førsteklasses service. Vi vil bruge vores lokale viden og internationale erfaring til at drive Blue Waters udvidelse i Polen.





Blue Water fortsætter med at operere med lokale hold, hvor koncernen har kontorer. Det sikrer en lokal service med global ekspertise og erfaring. Kontoret i Warszawa er Blue Waters tredje kontor i Polen, og det kommer oven i de eksisterende kontorer i Gdansk, som fokuserer på køletransport, og Szczecin, som har specialiseret sig i vindtransport.







Lidt om Blue Water:

Blue Water-koncernen er en global udbyder af alle former for logistiktjenester i moderne supply chain management

Virksomheden blev grundlagt i 1972 i Danmark har i dag over 2.500 medarbejdere fordelt på 80 kontorer verden over

Hvert Blue Water-kontor kombinerer koncernens globale netværk med lokal ekspertise



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.