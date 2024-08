Lastbilproducent i Eindhoven er snart klar til elektrisk serie-produktion

Fredag 23. august 2024 kl: 13:34

Af: Redaktionen

DAF var den første europæiske lastbilproducent, der introducerede en fuldelektrisk lastbil på markedet, og antallet af køretøjer med en elektriske drivliner er stigende. DAF Trucks' forhandlere tilbyder ud over at levere batteri-elektriske lastbiler også en komplet pakke af ladestationer og specialundervisning til chauffører, der skal til at køre elektrisk.









De elektriske DAF lastbiler bliver leveret med LFP-batterier (litium-jernfosfat), der har en høj energitæthed og har meget at byde på i forhold til termisk sikkerhed, levetid og antallet af ladecyklusser. New Generation DAF Electric-køretøjerne er baseret på DAF XD og DAF XF modellerne. De er udstyret med elektriske motorer med en kapacitet på op til 350 kW/480 hk og leveres med et bredt udvalg af batteripakker - fra to til fem, hvor biler med fem batteripakker får en rækkevidde på op til 500 kilometer.De elektriske DAF lastbiler bliver leveret med LFP-batterier (litium-jernfosfat), der har en høj energitæthed og har meget at byde på i forhold til termisk sikkerhed, levetid og antallet af ladecyklusser.





Ydeevne på vejen

DAF Trucks har gennemført og gennemfører omfattende vejtest af New Generation XD Electric og XF Electric-lastbilerne med hjælp fra førende transportører. DAF fremhæver, at reaktionen fra transportørerne har været meget positiv.









- Vi dækker næsten 500 kilometer med vores XD Electric på én fuld opladning. Med en ekstra opladning kan vi dække 1.000 kilometer om dagen, hvilket skaber interessante muligheder for langdistancetransport, lyder det eksempelvis fra Gerlof Oegema fra Oegema Transport i Dedemsvaart.









E. van Wijk Logistics i Giessen siger administrerende direktør Ewout van Wijk, at DAF XF Electric lever op til alle vores forventninger. E. van Wijk Logistics i Giessen siger administrerende direktør Ewout van Wijk, at DAF XF Electric lever op til alle vores forventninger.









- Men vi har stadig nogle udfordringer med opladningsinfrastrukturen på vores lokaliteter, på peger Ewout van Wijk, der tilføjer:









- Chaufføren er også meget imponeret over lastbilens adræthed, den støjsvage komfort i førerhuset, og hvor let lastbilen er at køre i. Ved igangsætning er der straks masser af moment til rådighed.









Cornelissen Transport i Nijmegen har fået leveret en DAF XD Electric og en DAF XF Electric, som de primært bruger til at levere til supermarkeder.









- Køretøjerne passer perfekt til vores ambition om at overgå til nulemissionstransport, siger Peter Leegstraten, der er chef for indkøb og innovation hos Cornelissen Transport.









- Og køretøjskonceptet bag DAF-lastbilerne er perfekt til byområder. Den store forrude, de lave rudelister, det ekstra vindue i medchaufførsiden og de digitale kameraer sikrer perfekt udsyn, og sammen med den elektriske drivlinje udgør de den ideelle kombination for os, fremhæver han videre.

















