- Politiet har været på tungvognskontrol på Bornholm

Fredag 16. august 2024 kl: 11:44

To sager om overlæs på varebil

En sag om kørsel uden førerret i varebil med påhængsvogn

En sag om en lastbil, der overskred den maksimale højde i belæsset stand

En sag om en sættevogn, der fik afmonteret nummerpladen, da den manglede en bremseskive på det ene hjul. Godset på sættevognen, der bestod af betonelementer, måtte omlæsses på stedet

En sag om en traktorvogn, der nærmest ikke kunne bremse og ville have fået nummerpladen afmonteret, såfremt denne havde været registreret. Traktorvognen var ikke registreringspligtig

En sag om en varebil med påhængsvogn, hvor den nødvendige takograf ikke var monteret og hvor føreren ikke havde det nødvendige kørekort

En sag om en fører af en bus, der ikke havde chaufføruddannelse

En sag om en lastbil, der støjede otte gange for meget fra udstødningssystemet i forhold til tilladte støjgrænse for lastbilen. Derudover var der mange fejl på lastbil og sættevognen - deriblandt et defekt dæk, hvor ståltråd var synlig, ulovligt monteret lys, ulovligt monteret type rat, ligesom sættevognen også havde alvorlige fejl. Lastbilen blev ledsaget direkte på nærmeste værksted for udbedring af trafikfarlige fejl - øvrige fejl skulle rettes straks lastbilen kom hjem til Sjælland

En sag med tre overtrædelse af reglerne for transport af farligt gods i én varebil

Tre sager mod chauffører om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen

Tre sager mod vognmændene om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen

En sag mod pågældende landmand om overtrædelse af dyrevelfærdslovgivningen

To sager om for lidt areal til slagtesvin

Kontrollerne blev først og fremmest gennemført i Rønne og i mindre omfang også i Neksø. Politiet skrev i alt skrevet rapporter om 16 lastbiler, 9 busser og 13 varebil.- Der blev kontrolleret et stort antal køretøjer og langt de fleste var der ikke nogle problemer med. Men der var nogle enkelte, som vi fandt mange fejl og mangler på. Men det var også netop de køretøjer, som vi var kommet til Bornholm for at finde, så tingene kan blive bragt i orden af hensyn til færdselssikkerheden, siger politikommissær Michael Sander fra færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi.Sagerne vedrørte blandt andet forskellige fejl på køretøjerne, manglende brug af takograf til at registrere køre-/hviletid, manglende brug af sikkerhedssele og manglende tilladelser. For varebilernes vedkommende blev der også skrevet sager om manglende navn og CVR-nummer på køretøjet.Dertil kom:Der blev desuden konfiskeret et safarigitter fra en lastbil, idet vognmanden tidligere havde fået bøde for at køre med det ulovlige safarigitter.Flere af køretøjer blev som følge af kontrollen indkaldt til syn.Derudover gennemførte dyreværnsenheden ved Midt- og Vestsjællands Politi også en række kontroller på Bornholm.I alt 12 lastbiler og fire varebiler blev kontrolleret. Det gav følgende sager:Dertil kommer sager om nedslidte dæk, lygtefejl og forkert indstillet sidespejl. Desuden skal ægtheden af en dyrelægeerklæring undersøges nærmere.