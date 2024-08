Køretøjer, der kører i international transport, skal opdateres med nyeste takograf-type

Torsdag 15. august 2024 kl: 15:13

Krav om skift til intelligent takograf senest 31. december

G2V1-takografer skal også skiftes til G2V2



Af: Redaktionen Hvis man ikke når at få skiftet takografen til en G2V2-takograf, mister man muligheden for at køre internationalt.EU Kommissionen opfordrer til, at takografen i ens lastbil eller bus udskiftes til den nyeste version, hvilket eksempelvis kan ske i forbindelse med et planlagt to-års eftersyn af takografen.Senest 31. december i år skal alle køretøjer, der transporterer gods eller personer internationalt, have udskiftet deres analoge eller digitale takograf til den nyeste version af den intelligente takograf - den såkaldte G2V2 takograf.Hvis lastbilen eller bussen kører i international transport og har en G2V1-takograf installeret, skal den også skiftes til G2V2. Færdselsstyrelsen oplyser, at køretøjer, der er registreret i perioden 15. juni 2019 til og med 20. august 2023, har den første version af den intelligente takograf installeret - G2V1-takografen. Hvis køretøjet skal bruges til international transport efter 18. august 2025, skal takografen udskiftes til den nyeste version af den intelligente takograf (G2V2).Interesserede kan læse mere reglerne for takografer