Positivt at Klimarådet har fokus på grønne brændstoffer til skibe og fly

ORGANISATION FOR BRÆNDSTOFLEVERANDØRER:

Onsdag 14. august 2024 kl: 13:36

Kort om Drivkraft Danmark:

Drivkraft Danmark er arbejdsgiver- og brancheorganisation for brændstofleverandører og ladeoperatører i Danmark

Organisationens medlemmer driver eksempelvis 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet samt landets to raffinaderier

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Drivkraft Danmark håber derfor, at Folketinget vil udvide støtten til også at gælde fangt af CO2 til anvendelse (CCU) og PtX-produktion, hvor vedvarende energi fra eksempelvis solceller og vindmøller bliver omformet til andre former for energibærere - eksempelvis brint eller methanol. Ellers bliver det ifølge organisationen svært at nå de mål, som Klimarådet beskriver i sin seneste analyse, der blev lagt frem onsdag.I analysen skitserer Klimarådet forskellige scenarier, der skal sikre en dansk CO2-reduktion i 2050 på mellem 100 og 110 procent i forhold til 1990.I analysens scenarier er der ifølge Klimarådet behov for dansk produktion af grønne brændstoffer til den internationale skibs- og flytrafik. Det glæder Drivkraft Danmark, som blandt andet repræsenterer brændstofleverandører, PtX-producenter og de to danske raffinaderier.- Vi er meget enige med Klimarådet i, at Danmark bør gå forrest med produktionen af PtX-brændstoffer til skibe og fly. Danmark har helt unikke muligheder for at vise verden, at det kan lade sig gøre. Det har European Energy gjort med sit store PtX-anlæg i Kassø, der leverer methanol til Mærsks nye methanolskibe, og de to raffinaderier gør det med deres massive investeringer i omstillingen fra fossil energi til vedvarende alternativer, siger Jacob Stahl Otte, der er direktør i Drivkraft Danmark.Hvis Danmark for alvor skal have PtX-produktionen op i skala, kræver det dog, at der kommer mere fokus på at forædle brinten i stedet for at eksportere den, og på at anvende den biogene CO2 fra for eksempel biogasproduktion frem for at pumpe den ned i undergrunden (CCS).- Vi er meget glade for, at Klimarådet også har fokus på behovet for at forædle brinten til mere anvendelige grønne brændstoffer, ligesom der er behov for en prioritering af den biogene CO2, som er en begrænset ressource, siger Jacob Stahl Otte og fortsætter:- Vi oplever, at branchen er villig til at investere massivt i PtX-produktion, men det kræver samtidig politiske prioriteringer og bedre rammebetingelser. For eksempel nytter det ikke noget, at PtX-producenter, der skal bruge biogen CO2, skal konkurrere på ulige vilkår med statsstøttede projekter, der pumper CO2’en i undergrunden. Vi håber derfor, at Folketinget vil udvide støtten til også at gælde CCU og PtX-produktion. Ellers bliver det meget svært at nå de mål, som Klimarådet beskriver.Hos Drivkraft Danmark frygter de, at kortsigtede nationale mål kommer til at skygge for den langsigtede globale omstilling. Derfor fremhæver brancheorganisationen det som noget meget positivt, at Klimarådet har fokus på omstilling af den internationale transport i alle sine scenarier.