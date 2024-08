Flere pendlede over Øresundsbron

Fredag 9. august 2024 kl: 13:14

Af: Redaktionen

Med et gennemsnit på 19.136 passager om dagen i januar-juni steg Øresundsbrons samlede vejtrafik med 3 procent i forhold til samme periode sidste år.









Fritidstrafikken steg med i alt ca. 4 procent i årets første seks måneder sammenlignet med samme periode i 2023.









Lastbiltrafikken tegnede sig i gennemsnit for 1.619 passager om dagen, hvilket var et fald på 2,6 procent i forhold til samme periode sidste år. Øresundsbron oplyser, at godstrafikken i løbet af andet kvartal er begyndt at stabilisere sig på sidste års niveau.









Øresundsforbindelsens grønne passager - altså køretøjer, der kører på enten el eller brint - er blevet optalt ved at matche betalingsanlæggets teknologi for nummerpladeaflæsning med køretøjsregistre i Danmark og Sverige. I juni 2023 var andelen af grønne passager 8,4 procent, og den er gradvist steget hver måned til 12,2 procent i juni i år.









Udvikling i vejtrafikken i januar-juni 2024

Trafik pr. dag 2024 Trafik pr. dag 2023 Udvikling (%) Udvikling (antal) Personbiler* 17.143 16.573 3,4 % 570 ØresundGO 6.377 6.145 3,8 % 232 ØresundBUSINESS 2.591 2.597 -0,2 % -6 ØresundPENDLARE 5.471 4.914 11,3 % 557 Kontant 2.704 2.917 -7,3 % -213 Godstrafik** 1.862 1.883 -1,1 % -21 Lastbiler >9 m 1.619 1.662 -2,6 % -43 Varevogne 6-9 m 243 221 10,0 % 22 Busser 131 127 3,1 % 4 Total 19.136 18.583 3,0 % 553 Udviklingen i den gennemsnitlige trafik pr. dag i 2024. Udviklingen i togtrafikken præsenteres i Øresundsindex/Trafikstatistik. * Personbiler omfatter personbiler med påhængsvogn og motorcykler. ** Godstrafik omfatter alle godstransporter fra 6 meter.









Markedsandel af den samlede Øresundstrafik*

Markedsandel i procent Personbiler 86,6 Godstrafik >6 m. 62,5 Busser 84,3 Total 83,6 * Gælder perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024, hvilket er den seneste periode med aktuelle data





(Kilde til tabellerne: Øresundsbron)

