Rapport om miljøkonsekvenserne af mulig ny metrolinje i København bliver sendt i høring

Fredag 9. august 2024 kl: 12:36

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Forberedelserne til en mulig ny linje M5 i Hovedstadens metrosystem er i gang, og derfor er det blevet undersøgt, hvordan byggeriet og driften vil påvirke miljøet.Nu er den miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet, som Trafikstyrelsen har myndighedsbehandlet i samarbejde med Københavns Kommune, sendt i høring. Fristen for at indsende høringssvar er sat til torsdag 26. september 2024.Det er Københavns Kommune, der har ansvar for miljøvurderingen på land, mens Trafikstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af de dele af projektet, som ligger i Københavns Havn.Miljøkonsekvensrapporten beskriver både en sydlig løsning, der går fra København H over Amager til Lynetteholm og videre til Østerport, samt en mindre omfangsrig nordlig løsning, der går fra Østerport til Lynetteholm.For begge løsninger er der set på de miljømæssige påvirkninger i både anlægs- og driftsfasen, og samtidig fremgår forskellige alternative løsninger af rapporten.Interesserede kan finde det fulde høringsmateriale og indsende høringssvar på Københavns Kommunes høringsportal - klikHvis projektet vedtages, ventes den nye metrolinje at stå helt færdig i 2045.