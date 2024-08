Men hvad med Danmark

DEBAT:

Torsdag 1. august 2024 kl: 15:05

Af: Redaktionen Før sommerferien fejrede Femern Bælt-tunnelprojektet indvielsen af sit første tunnelelement. Elementet var det første af de 79 standardelementer, der alle er produceret på tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn på Lolland. Nedsænkningen i tunnelgraven under havet forventes at finde sted senere i år.Den 18 kilometer lange sænketunnel skal forbinde Rødbyhavn på Lolland med Puttgarden på øen Femern i Tyskland. Det vil skabe en grøn 'genvej' og den hurtigste rute mellem Skandinavien og resten af Europa.Femern Bælt-tunnelen er et af Europas hidtil største transportinfrastrukturprojekter. Byggeriet startede i juni 2020 og medfinansieres af EU’s infrastrukturfond Connecting Europe Facility. Fehmern Bælt-projektet er allerede støttet med over 7 milliarder kroner, og midt i juli fulgte EU-landene EU-Kommissionens anbefaling og bevilligede yderligere næsten 1,2 milliarder kroner.At Femern Bælt-forbindelsen endnu engang modtager støtte understreger vigtigheden af forbindelsen. Tunnelen er vigtig både for Skandinavien og Centraleuropa, og støttemidlerne viser, at der er bred enighed om forbindelsens store betydning for det transeuropæiske transportnet, som uden sammenligning er EU’s strategisk vigtigste transportinfrastruktur.Nu mangler der blot dansk politisk handling. Hvis det grønne potentiale ved de omfattende tunnel-investeringer skal forløses, og klimagevinsten dermed indløses, er det bydende nødvendigt med etableringen af en kombiterminal på Sjælland. Der bør hurtigt træffes de politiske beslutninger, der muliggør omladning af gods fra tog til el-, diesel- og brintdrevne lastbiler, senest når Femern-forbindelsen åbner. Hertil kommer at de samfundsøkonomiske gevinster ved en kombiterminal er tilsvarende veldokumenteret.Danmark og danske politikere kan ikke blive ved med at vente. Fraværet af understøttende infrastruktur betyder, at når Femern-forbindelsen åbner, skal indkommende gods med tog omlastes i Malmø og køres retur til Danmark med lastbiler. Det kommer i sig selv til at betyde to ting: Klimagevinsten udhules. Og den potentielle beskæftigelsesgevinst, som Danmark ellers kunne realisere ved almindelig omtanke, reduceres til et par ekstra medarbejdere ved motorvejsboder.