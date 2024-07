Færre blev optaget på maritime uddannelser

Mandag 29. juli 2024 kl: 12:02

Af: Redaktionen Godt 61.000 kommende studerende er blevet optaget på det studie, de havde prioriteret. 837 valgte en karriere indenfor det maritime.- Vi glæder os til at byde alle de nye studerende velkommen til vores branche. Vi har brug for dem, og jeg er sikker på, at der venter dem et sjovt og spændende arbejdsliv bagefter, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i rederi-organisationen Danske Rederier.Martec - Maritime and Polytechnic College - har optaget 137 nye studerende, hvilket er 16 flere end sidste år. Simac - Svendborg Internationale Maritime Academy - har optaget 150 studerende - samme antal som sidste år. .Antallet af ansøgere ti de maritime uddannelser var i år steget med 22 procent i forhold til sidste år, så der var høje forventninger til, at antallet af kommende studerende også ville stige.Det er lykkes for Martec, men flere af ma­skin­mester­ud­dan­nel­ser­ne er gået tilbage.I følge Anders Hanberg Sørensen, der er formand for Maritime Uddannelser og rektor på Aarhus Ma­skin­mester­sko­le, er der en logisk forklaring på, at det samlede antal af nye studerende på de maritime uddannelser er gået tilbage.- Vi mangler simpelthen værk­steds­plad­ser på ma­skin­mester­sko­ler­ne, siger han og fortsætter:- De stigende antal ansøgere har primært været til uddannelserne i Aarhus og København. Og selvom vi også ønsker at uddanne flere til den maritime sektor, så har vi på nuværende tidspunkt ikke kapaciteten til at optage flere studerende.Interessen for de maritime uddannelser har været stigende de seneste par år, og derfor er det ifølge Anders Hanberg Sørensen også på tide at investere i flere ud­dan­nel­ses­fa­ci­li­te­ter på ma­skin­mester­sko­ler­ne.- Vi kommer til at se på mulighederne for at udvide og forbedre vores skole, så vi kan imødekomme interessen, siger Anders Hanberg Sørensen og pointerer, at han håber, at Aarhus Ma­skin­mester­sko­le allerede fra næste år kan tilbyde flere studerende pladser.Det glæder Danske Rederier, som arbejder målrettet på at øge synligheden og ikke mindst styrke rekrutteringen til branchen.- Hele branchen skriger på arbejdskraft. Vi er en vigtig søfartsnation, men vi er nødt til at uddanne flere maskinmestre, navigatører og shippingfolk, hvis vi skal fastholde den position, siger Anne Windfeldt Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske RederierPå Copenhagen Business School er der igen i år blevet optaget 75 nye studerende på BSc i International Shipping and Trade.De nye tal fra Uddannelses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et dækker kun uddannelser omfattet af Den Koordinerede Tilmelding. Der er stadig ledige pladser for dem, der har fået afslag på deres før­ste­pri­o­ri­tet, så det er muligt at søge optagelse gennem ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne.De maritime uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding inkluderer Ma­skin­mester­sko­len i København, Martec i Frederikshavn, Simac i Svendborg, Fredericia Ma­skin­mester­sko­le, Aarhus Ma­skin­mester­sko­le og BSc i International Shipping and Trade på Copenhagen Business School.An­søg­nings­tal­le­ne fra andre maritime uddannelser som Navi­ga­tions­sko­len i Marstal, skibsas­si­sten­tud­dan­nel­sen på Svendborg Søfartsskole og HF-søfart vil blive offentliggjort senere på sommeren.