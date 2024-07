Socialdemokrat fortsætter i EU-Parlamentets beskæftigelsesudvalg

Tirsdag 23. juli 2024 kl: 11:35

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Derudover har Marianne Wind fået plads i både transport- og ligestillingsudvalgene.Hun peger på, at der bliver mange opgaver at tage sig af, og at det set ud fra den gruppe i EU-Parlamentet, som hun tilhører, bliver svært.- Det blå flertal er blevet større og de, der er blevet medlemmer fra de partier, ønsker arbejdsmarkedet i en hel anden retning end vi. I en absolut helt anden retning end vi, skriver Marianne Wind i et opslag på Facebook.