Skattesænkning kan sætte skub i generationsskifte hos vognmænd

VOGNMANDSORGANISATION HAR KOMMENTERET SKATTEUDSPIL:

Mandag 22. juli 2024 kl: 10:58

Af: Redaktionen - Der sker i disse år en omfattende konsolidering i transportbranchen, og samtidig er familieejede virksomheder meget fremherskende blandt vognmændene, siger Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL.- Rigtig mange danske transportvirksomheder, fra mastodonter til de mindre, står over for at skulle ejerskiftes i løbet af de næste ti år. Så der er en markant fordel i, at en virksomhedsoverdragelse sker på en så skatte- og kapitalmæssig lempelig og ensartet måde som muligt, siger han videre.Erik Østergaard peger på, at en skattesænkning på overdragelse og generationsskifte kan betyde, at man i tide sikrer, at det er de rigtige personer, der overtager virksomheden. Samtidig undgår man, at virksomheden bliver drænet for kapital, som kunne være brugt til investeringer i virksomheden.- Selv om tendensen i tiden er at blive langt længere på arbejdsmarkedet, vil en skattesænkning på overdragelse formentlig give flere et incitament til at afhænde virksomheden i tide og give nye kræfter større lyst til at overtage. Det kan også give et skub til den nødvendige grønne omstilling og dermed større konkurrencedygtighed, vurderer Erik Østergaard.SVM-Regeringen foreslår, at initiativerne indføres med virkning fra 1. oktober 2024.