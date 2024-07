Nyvalgte EU-politikere fra Danmark har fået deres udvalgsposter

Fredag 19. juli 2024 kl: 12:54

Industri og klima som trækplastre

Udvalg med betydning for søfart



Af: Redaktionen De 15 ny- og genvalgte medlemmer har fået pladser i 18 af de 24 udvalgudvalg og spreder sig, hvilket kan betyde mest mulig dansk indflydelse. Danske Rederier glæder sig særligt over interessen i klima-, industri- og trans­port­po­li­tikken.In­du­stripo­li­tik, konkurrence og klima har fyldt meget i valgkampen. Det er derfor ikke en overraskelse, at otte danske EU-politikere sidder i udvalget for miljø, folkesundhed og fø­de­va­resik­ker­hed. Næstflest dækker udvalget om industri, forskning og energi med seks medlemmer.Det er ifølge Danske Rederier et godt udgangspunkt for dansk indflydelse, når en ny Clean Industrial Deal bliver præsenteret af EU-Kommissionen senere på året. En aftale, som skal accelerere reduktionen af emissioner, sikre hurtigere udrulning af grøn energi og billigere priser på grøn energi og brændstoffer - herunder til skibsfarten.- De danske medlemmer har fået nogle gode udvalgsposter, som forhåbentlig vil betyde dansk påvirkning på en lang række dagsordener, siger EU-chef i Danske Rederier, Bjarne Løf Henriksen.- In­du­stripo­li­tik og kon­kur­ren­ce­ev­ne kommer til at spille en væsentlig rolle i de næste år. De to udvalg er de største, hvilket underbygger, at EU-Parlamentet vil fastholde en ambitiøs klimapolitik, der samtidig styrker EU’s kon­kur­ren­ce­ev­ne, mindsker EU’s ener­gi­af­hæn­gig­hed og løfter egen produktion af grønne brændstoffer, så det er vi rigtig glade for, siger Bjarne Løf Henriksen videre.Både trans­port­ud­val­get og udvalget om det indre marked og for­bru­ger­be­skyt­tel­se er vigtige for søfarten. I udvalget for transport er der blevet plads til to danske medlemmer, og selvom de to danskere kun er stedfortrædere, så har de samme taletid som andre medlemmer.Udvalget for det indre marked og for­bru­ger­be­skyt­tel­se har tre danske repræsentanter. De arbejder med forbedringer i det indre marked, herunder initiativer, der skal styrke nær­skibs­far­tens kon­kur­ren­ce­ev­ne og re­gel­for­enkling generelt.- Skibsfarten er en global industri, så samarbejdet i EU har stor betydning for os. Vi er derfor utrolig glade for at se dansk repræsentation i så mange udvalg. Tillykke til de danske EU-par­la­men­ta­ri­ke­re. Vi glæder os til samarbejdet og til at se hvilke muligheder for dansk indflydelse, det kan medføre, siger Bjarne Løf Henriksen.Endelig er Danmark repræsenteret i udvalget om beskæftigelse og sociale anliggender, som blandt andet skal forholde sig til et kommende udspil om styrket social dialog i EU. Der er desuden lejlighedsvis lovgivning med relevans for skibsfarten i økonomi- og valutaudvalget, retsudvalget, underudvalget om skat­te­an­lig­gen­der samt udvalgene om international handel og uden­rigs­po­li­tik. Alle med dansk repræsentation.





Oversigt over udvalg for de danske EU-par­la­men­ta­ri­ke­re: Navn Udvalg Suppleant Stine Bosse (M) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) og Underudvalget om Folkesundhed (SANT) Budgetudvalget (BUDG) Morten Løkkegaard (V) Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) samt næstformand i gruppen Renew Udvalget for det Indre Marked og For­bru­ger­be­skyt­tel­se (IMCO) og Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) Asger Christensen (V) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) og Fi­ske­ri­ud­val­get (PECH) Transport- og Turis­me­ud­val­get (TRAN) Sigrid Friis (RV) Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) Niels Flemming Hansen (K) Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) Henrik Dahl (LA) Udvalget for det Indre Marked og For­bru­ger­be­skyt­tel­se (IMCO) Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) Christel Schaldemose (S) Udvalget for det Indre Marked og For­bru­ger­be­skyt­tel­se (IMCO) samt næstformand for Europa-Parlamentet Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) Marianne Vind (S) Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) Transport- og Turis­me­ud­val­get (TRAN) og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM) Niels Fuglsang (S) Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) og Underudvalget om Skat­te­an­lig­gen­der (FISC) Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) Kira Marie Peter-Hansen (SF) Økonomi- og Valutaudvalget (ECON), Underudvalget om Skat­te­an­lig­gen­der (FISC) og Retsudvalget (JURI) samt næstformand i gruppen De Grønne Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) Rasmus Nordqvist (SF) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) Budgetudvalget (BUDG) og Fi­ske­ri­ud­val­get (PECH) Villy Søvndal (SF) Uden­rigs­ud­val­get (AFET) og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)

Kristoffer Storm (DD) Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) og Ud­vik­lings­ud­val­get (DEVE) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) Per Clausen (EL) Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) Anders Vistisen (DF) Udvalget for Andragender (PETI) samt medlem af ledelsen i gruppen Patrioter for Europa Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fø­de­va­resik­ker­hed (ENVI) og Udvalget om International Handel (INTA)





(Kilde: Danske Rederier)

